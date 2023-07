Po patnácti letech se blíží vydání procedurálně generovaného RPG Caves of Qud

31. 7. 2023 13:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Jsou hry, které si zamilujete kvůli silnému příběhu, okouzlující grafice anebo třeba kvůli pekelně návykové hratelnosti. Do té poslední kategorie patří RPG Caves of Qud, které si ve vývoji pobylo přes 15 let, ale jeho datum vydání teď konečně nabralo konkrétní obrysy. Vyjít by mělo příští rok, na trailer se můžete podívat výše.

Obsáhnout Caves of Qud a jeho možnosti v několika odstavcích je obtížné. Přesto se o to pokusím. Jako v každém roguelike má každá postava jenom jeden život a po smrti musíte hrát odznova. Potud je v rámci žánru vše standardní. Jenže hra se i přes spíše jen symbolickou grafiku chlubí naprosto bezkonkurenčními možnostmi, jak svou postavu můžete v průběhu každého průchodu rozvíjet.

Může za to hluboká simulace biologicky rozmanitého světa. Ten obsahuje téměř milion procedurálně generovaných map (obrazovek) s unikátními ekosystémy a je jen na vás, jak jím budete procházet: Dolovat skrz stěny, tavit překážky, převtělovat se ve dveře a otevřít si je, nebo si nechat narůst křídla a jednoduše zdi přeletět.

Každé monstrum a NPC se přitom vyvíjí podobně jako hráč. To znamená, že má vlastní úrovně, schopnosti nebo patří k nějaké z 60 frakcí. Když si například podrobíte možnosti psionického ovládání živočichů, můžete se vtělit do pavouka a cestovat světem na osmi nohách, klást vajíčka a spřádat sítě.

Rozmanitost se samozřejmě projevuje i v tom, jakými směry se může vyvíjet vaše postava. Přes 70 diametrálně odlišných mutací a defektů ozvláštňuje ještě 24 společenských kast. Nechte si narůst dvě hlavy, hořící ruce, odemkněte si možnost se klonovat nebo popírat fyzikální zákony. Možnosti jsou nezměrné a zaručují, že každý průchod od nuly bude hodně jiný. Tomu napomáhá i detailní budování světa, jeho kultury a biodiverzity.

Caves of Qud se momentálně nachází v předběžném přístupu, ze kterého by mělo vyjít příští rok. Na Steamu se hra momentálně těší extrémně kladnému hodnocení s 95 % palců nahoru.