PlayStation Plus v červenci: Rozervaný spisovatel, lišky a Call of Duty

29. 6. 2023 12:15 | Novinky | autor: Jan Slavík

O červencové nabídce her k vyzvednutí pro uživatele a uživatelky předplatného od Sony ve verzi Essential tentokrát víme s jistým předstihem. Můžete si třikrát tipnout, kdo za to může. Ano, správně, sestavu na veřejnost vypustil starý známý billbil-kun a Sony vzápětí nezbývalo než ji potvrdit.

Od 4. července se budete moci připravovat na chystané pokračování příběhu spisovatele v tvůrčí krizi, osvěžit si dosavadní příběh prostřednictvím remasterovaného prvního dílu a do své herní knihovny zařadit Alan Wake Remastered.

„Nový remaster je bez debat nejlepší existující verzí Alana Wakea, ale zároveň je takřka identický se zdrojovým materiálem, jehož hratelnost zkouškou času neprošla zrovna na jedničku. Fanouškům ospalých městeček, flanelových košil a nevysvětlitelných jevů ho ovšem i v roce 2021 musíme doporučit,“ ohodnotila oprášenou verzi Šárka před dvěma lety a nalepila na ni sedmičku.

zdroj: Remedy

Dál si budete moci vychutnat jistou ironii s načasováním, protože druhá nabízená hra se řadí k sérii, jejíž jméno se v poslední době skloňuje hlavně v rámci soudních tahanic kolem akvizice firmy Activision Blizzard. K vyzvednutí bude Call of Duty: Black Ops Cold War.

„Kampaň nového Call of Duty je nebývale tupá, ale multiplayer se nesnaží nic vymýšlet a vesele těží z atraktivního zasazení do studené války. Spolu se zombíky a integrací battle royale Warzone to dělá velkorysou porci militaristické zábavy,“ napsal o hře Vašek a ohodnotil ji taktéž sedmičkou.

zdroj: Vlastní

Třetí záležitost rozjitří city a vzpruží vaše ekologické povědomí, když vás nechá bojovat o přežití liščí rodiny i celého druhu svíraného klimatickou krizí. Endling - Extinction is Forever stojí za pozornost: „Okouzlující survival s ekologickou tematikou, který umí vyprávět beze slov a věrně zachycuje nutnost přežívat ze dne na den. A to nejdůležitější – jsou v něm lištičky!“ doporučuje Šárka titul, který oznámkovala pohlednou osmičkou.

zdroj: Herobeat Studios

Hry budou vašim virtuálním knihovnám k dispozici od 4. července, do té doby máte ještě čas si vyzvednout červnovou nabídku, která sestává z Jurassic World Evolution 2, Trek to Yomi a NBA 2K23.