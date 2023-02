Pioneers of Pagonia je novou strategií původního tvůrce The Settlers

10. 2. 2023 9:59 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Po mnoha strastech v únoru snad už opravdu vyjde The Settlers: New Allies, další díl oblíbené strategické série od Ubisoftu. Jestli to bude návrat, který si fanoušci zasluhují, to zatím není jisté. Snad čekání bude stát za to.

Pokud by hra ovšem nakonec zklamala, smutnit se rozhodně nemusí. Svůj návrat totiž letos hlásí i původní designér této značky, Volker Wertich, který oznámil chystanou novinku Pioneers of Pagonia.

Jak se vám asi podařilo již odhadnout, bude se jednat o budovatelskou strategii, která se odehrává v titulním fantasy světě, složeném z velké porce menších ostrůvků. A právě v těchto kulisách se pokusíte vést svůj lid k zářné budoucnosti, k čemuž vám dopomůže budování, výroba či obchod, ale také uzavírání spojenectví s místními obyvateli.

zdroj: Envision Entertainment

Očekávat můžete přes 40 různých typů budov a více než 70 různých druhů zboží, které využijete v rozlehlých výrobních řetězcích. Tyto možnosti následně mají propůjčit velkou volnost při postupném budování vaší ekonomiky, kdy zároveň budete sledovat, jak celý svět ožívá skrze propracované animace doprovázející všechny úkony místních obyvatel.

Aby byl zážitek při každé hře do jisté míry unikátní, budou mapy procedurálně generovány. Klíčovou složkou taktéž bude průzkum, při kterém můžete odhalit taje ostrovů a objevit třeba ztracené poklady či podzemní zdroje. Připraveni také musíte být na to, že ne všichni obyvatelé jsou přátelští. Fauna totiž dokáže být nebezpečná, stejně jako mýtičtí tvorové.

Skvělou zprávou je, že zkrátka nepřijdou ani vaši kamarádi. Tým totiž počítá s tím, že do hry zabuduje i kooperaci, abyste mohli objevovat a budovat společně.

„S Pioneers of Pagonia se vracíme k počátkům městských budovatelských simulací, v nichž se potulují tisíce obyvatel a které dávají důraz na hloubkovou simulaci herního světa a ekonomiky, kterou komunita tolik miluje,“ vysvětluje Wertich v oznámení.

Pioneers of Pagonia dorazí do předběžného přístupu na Steamu v posledním čtvrtletí tohoto roku. Přesnější den zatím oznámen nebyl. Nicméně už nyní si titul můžete přidat do svého seznamu přání, aby vám jeho start neunikl.