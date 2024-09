Palworld si můžete zahrát už i na PlayStationu

26. 9. 2024 9:46 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Survivalový megahit Palworld uzavřel trojlístek platforem překvapivým vydáním na PlayStationu. K oznámení došlo během úterního State of Play. Hra během velmi krátkého období po premiéře v únoru prodala přes 15 milionů kopií.

Jednu chvíli „Pokémony se zbraněmi“ hrál snad úplně každý, přestože je Palworld stále v předběžném přístupu. Zdá se, že možnost roztomilé příšerky zotročit, případně je rozšmelcovat na maděru kulometem je to, co lidé chtějí.

Kolem hry byla nemalá vlna kontroverze, protože titulní palové mnohdy nápadně připomínali Pokémony. A to do takové míry, že tvůrci z Pocket Pair vyloženě kopírují některé modely kapesních příšerek. Nintendo, potažmo Pokémon Company bylo podezřele dlouho potichu, až do minulého týdne, kdy na dveře Pocket Pair zaklepali jejich právníci.

Kvůli probíhající žalobě mezi tvůrci a vlastníkem práv si Palworld na PlayStationu nezahrají hráči a hráčky v Japonsku. Zábavnímu gigantovi se nelíbí jednak porušení autorských práv a jednak i údajné využití některých patentů. Například prý mechaniky hodu „pokéballů“.

Palworld na PlayStation Storu zakoupíte za necelých 30 eur.