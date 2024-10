Odstřelovat nácky se do Třetí říše vydáme v lednu ve Sniper Elite: Resistance

25. 10. 2024 11:34 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Do nacisty okupované Francie se vydáme v novém díle odstřelovačského simulátoru Sniper Elite: Resistance. Chybějící číslovka v názvu by mohla značit restart série nebo snad spin-off, ale jde o více-méně téhož samého jen s jiným protagonistou. Dáme totiž vale němci-američanovi Karlu Fairburnovi a místo něj se seznamte se zelenáčem Harry Hawkerem.

Resistance se odehrává paralelně s událostmi Sniper Elite 5 a mladý agent objevuje německou superzbraň, která by mohla zvrátit průběh celé druhé světové války. Spolu s francouzskými povstalci tak bude jen na vás, aby široko daleko nezůstalo jediné oko v důlku. Trailer naznačuje, že si budete moct odstřelit i nácka nejvyššího, tak snad nebude uzamčený v dodatečně zpoplatněné misi jako v případě Sniper Elite 5.

Vrací se oblíbené rentgenové odstřelování na velké vzdálenosti, které až do nejmenšího detailu ukáže, jakou kulka v těle uniformovaného Wehrmachtu nadělá paseku. Minulý díl byl mnohem otevřenější se spoustou možností, jakou cestou se vydat k cíli a jak odpravit různé cíle, to se vrací i v Resistance.

Každá mapa tak bude jedno obrovské odstřelovačské hřiště, ve kterém se můžete dosytosti vyblbnout a hrát různými styly. Kampaní můžete navíc projít v co-opu. Vrací se taky systém invazí, kdy vás může během kampaně napadnout jiný hráč a najednou se mise promění v napínavou hru kočku a myš mezi dvěma snipery.

Sniper Elite: Resistance vypadá jako více téhož, co přinesl Sniper Elite 5, a to jsou skvělé zprávy, protože předchozí díl se mimořádně povedl! Hra vychází 30. ledna na PC, PS4, PS5, Xbox One a Xbox Series X/S. V den vydání bude k dispozici skrz předplatné Game pass.