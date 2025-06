Odhalte tajmeství ukryté na dně oceánu. Siren’s Rest rozšíří příběh mysteriózního hororu

13. 6. 2025 16:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Sedmdesátková výprava na ropnou plošinu Beira D v adventuře Still Wakes the Deep herně sice příliš upoutat nedokázala, ale nabídla parádní hororový příběh, díky němuž si vysloužila vítězství ve třech kategoriích herní odnože cen BAFTA. Hra za pár dní oslavní první narozeniny, které slaví 50% slevou na PC verzi, ale hlavně dodatkem Siren’s Rest.

Studio The Chinese Room s ním naváže na základní hru a bude vyprávět události 10 let poté. V roce 1986 se uskuteční ponor k vraku plošiny Beira D. Průzkumná expedice se snaží zjistit, co se událo okamžiky před katastrofou. Elektrikáře Caze MacLearyho vymění nebojácná potápěčka Mhairi, která stojí v čele výpravy.

V její kůži se hráči ponoří hluboko pod vlny Severního moře, kde s hořákem, páčidlem, světlicemi a fotoaparátem prozkoumají trosky a pokusí se dát dohromady střípky důkazů. Samozřejmě ale musí dávat pozor, protože temnota je všeobjímající, a navíc to vypadá, že na dně není sama. A tím bohužel není na mysli její potapěčský parťák.

Tým chce opět s přídavkem dát dohromady vtahující zážitek, kde se postavíte paranoie, nespolehlivosti paměti i thalassofobii. Opět za doprovodu hvězdných hlasů, kam patří Lois Chmimba (Pán času), Lorn Macdonald (Bridgertonovi) a David Menkin (Alan Wake 2). Příběh sepsal Sagar Beroshi, který pracoval třeba na Helldivers 2.

Still Wakes the Deep: Siren’s Rest vyjde na všechna platformách, kde je dostupná základní hra, už 18. června. Cena je stanovená na 12,99 eur (asi 323 korun), na PC bude nicméně až do 2. července s dispozici 15% slevou.