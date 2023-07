O Starfieldu smí mluvit jen Todd Howard. Je to dobře?

Vydání vesmírného RPG Starfield se dočkáme zanedlouho a na to, o jak masivní hru půjde, toho o ní vlastně zas tak moc nevíme. Jasně, minulý měsíc měla očekávaná space opera of Bethesdy na „ne-E3“ vlastní stream a různé střípky informací kolem hry jsme se dozvěděli tak nějak mimoděk z různých vedlejších indicií. Ale jde o vyložené drobnosti, jako že v ní bude sex s jetpackem.

Teď už víme, proč vůkol vládne takové ticho. O hře totiž s veřejností smí mluvit jen a pouze šéf Bethesdy Todd Howard. Zbytek týmu podepsal NDA. Otázkou je, jestli to je dobře.

(1/2) I know this isn't what any @StarfieldGame fan wants to hear from me, but I feel like I need to make this clear: no one other than Todd Howard himself is authorized to talk publicly about unreleased game info. That's the job of of our PR/marketing/community folks.