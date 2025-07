Nový update PS5 vás nechá dobrovolně omezit výkon, abyste šetřili planetu

24. 7. 2025 13:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

„Hraní nemá limity.“ S tímto reklamním sloganem vytáhl do světa PlayStation 5, aby se záhy ukázalo, že limity stále ještě má. Třeba volit si mezi 60 FPS a nativním 4K, což vás nutí si vybrat téměř každá hra. Nejen to, v Sony se rozhodli vám dát možnost si ještě více hraní omezit. Proč? No přece abyste chránili planetu (a sekundárně možná trochu i své peněženky)!

Nový update softwaru dorazí s funkcí Power Saver, která, pokud si ji v nastavení aktivujete, omezí výkon u podporovaných her a sníží tak spotřebu elektrické energie. Co to bude znamenat konkrétně, jestli třeba FullHD rozlišení a 30 FPS, Sony neuvádí. V tomto režimu ale nebude možné hrát ve VR a některé funkce mohou být omezené.

Jde o čistě volitelný režim. Když nebude aktivní, hry poběží nadále tak, jak autoři zamýšleli. Nicméně to nastavuje zajímavé otázky do budoucna. Sony má v plánu do roku 2040 dosáhnout bezemisního environmentálního plánu. Bude funkce Power Saver dobrovolná i u PS6?

V každém případě to nebude jediná funkce, se kterou příští softwarový update přijde. Tentokrát skutečně praktického vylepšení se dočkají ovladače DualSense, které bude možné mít spárované napříč až čtyřmi různými zařízeními a volně mezi nimi přepínat s pomocí kombinací tlačítka PlayStation a jednoho z akčních tlačítek. Už nebudete muset ovladač pokaždé párovat s jiným zařízením, když jej chcete začít využívat třeba u PC, telefonu či konzole.

zdroj: Sony

Dobrou zprávou pro sběratele je potom znovuuvedení šedé edice PS5 a periferií k 30. výročí konzole. Předobjednávky už jsou k dispozici i u některých tuzemských prodejců.