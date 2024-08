Nový přírůstek do antologie The Dark Pictures prozkoumá hrůzy vesmíru

23. 8. 2024 16:00 | Novinky | autor: Jan Slavík

I kdybyste mi dali sto pokusů, stejně bych podle upoutávky (ke zhlédnutí výše) netrefil hru, na kterou se dívám. Něco z univerza Vetřelce? Remake dalšího Dead Space? Pokračování Callisto Protocol? Všechno vedle jak ta jedle, na Gamescom Opening Night Live se totiž předvedla pátá hra z hororové antologie The Dark Pictures, Directive 8020 od studia Supermassive Games. A nevypadá jako nic, co jsme v rámci série zatím viděli.

Directive 8020 je od předchozích epizod tak odlišná, že by se úplně klidně mohlo jednat o zcela jinou značku. Řeč je samozřejmě jednak o úplně novém a v rámci série dosud netknutém vesmírném zasazení, ale významných novinek by se mělo dočkat i samotné hraní. Ať už jde o přepracovaný pohyb postavy, prvky stealthu, survival hororu či chvílemi až akce. Větší příklon k aktivní hratelnosti by ale zároveň neměl upozadit důležitost vyprávění a zápletky.

Příběh v úplném základu snad nejvíc připomíná dramatizovanou seanci Among Us říznutou epizodou Červeného trpaslíka s Polymorfem. Ve vesmíru vás totiž bude ohrožovat měňavé nebezpečí, neznámá forma života schopná na sebe brát podobu svého okolí a zejména ostatních členů posádky. Na rozdíl od zmíněného Polymorfa však největší pravděpodobností nezemře věkem v Listerově šuplíku na čisté trenýrky a postarat se budete muset sami.

„Neprozradíme žádnou důležitou část příběhu, když naznačíme, že se cizí forma života vetře mezi vaši posádku a bude předstírat, že je jedním z vás. S tím se setkáte především v narativních částech hry, kdy se budete pokoušet zjistit, kdo je vlastně kdo a komu budete věřit,“ řekl Eurogameru kreativní šéf vývoje Will Doyle.

„Rozhodně se snažíme antologii The Dark Pictures přiblížit širšímu publiku,“ pokračoval Doyle, „do hratelnosti jsme proto zakomponovali silnější prvky survival hororu a akčních adventur. Doufáme, že to přitáhne víc fanoušků, ale samozřejmě také neodradí ty, které už máme.“

zdroj: Supermassive Games

Doyle také potvrdil, že na evoluci série, která bude k vidění v Directive 8020, plánují tvůrci dále stavět a využívat ji při tvorbě následujících her. Samotná Directive 8020 pak má obsahovat příběhové odkazy na předchozí díly, ale zápletka novinky nebude znalost dosavadního příběhu vyžadovat a do série proto půjde bez problémů naskočit právě s chystaným vesmírným hororem.

The Dark Pictures: Directive 8020 by měla vyjít příští rok na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.