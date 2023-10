Nový PlayStation 5 bude k připojení optické mechaniky vyžadovat internet

Japonská společnost Sony před dvěma týdny konečně odhalila půlgenerační revizi své konzole PlayStation 5. Zeštíhlená novinka bude o třetinu menší a o pětinu lehčí než původní zařízení, které na trh vstoupilo v roce 2020. Staré verze PlayStationů 5 se přestanou vyrábět a jakmile se vyprodají zásoby, už budou k mání pouze hubenější mladší sourozenci.

Hlavním lákadlem omlazeného PlayStationu je přitom fakt, že se již při koupi nemusíte natrvalo rozhodnout, zda stojíte o konzoli s optickou mechanikou, nebo o zařízení, do něhož budete hry jen a pouze stahovat z internetu. Odnímatelnou Blu-ray mechaniku půjde dokoupit i samostatně a snadno tak proměnit původně digitální konzoli v zařízení, které si poradí i s fyzickými nosiči.

Pozornosti internetu nicméně neunikla fotografie na první pohled vcelku zvláštního upozornění z přebalu nové konzole, které zmiňuje, že ke spárování mechaniky a konzole budete potřebovat aktivní internetové připojení.

