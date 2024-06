Novému traileru Fable nechybí humor. Albion navštívíme příští rok

9. 6. 2024 20:09 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Tak jsme se po letech konečně dočkali alespoň přibližného vydání očekávaného fantasy RPG Fable – zahrajeme si jej příští rok. Xbox to oznámil během své showcase, při které zároveň ukázal příběhový trailer, který toho sice z gameplaye moc neukázal, ale nechybí mu pro sérii typický humor.

Jedním ze spojenců bude například vysloužilý hrdina Humphrey, kterého hraje Matt King. Ten se proslavil jako Super Hans v britském sitcom Peep Show. Zástup britských komiků se tak s Richardem Ayoadem zdvojnásobil.

Fable vyjde na PC a Xobx Series X/S, v den vydání hra vyjde také v předplatném Game Pass.