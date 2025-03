Nová éra Lego her. Digitální kostičky si bude firma vyvíjet sama

13. 3. 2025 9:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Nejslavnější výrobce hraček Lego hodlá vyvíjet hry ve vlastním studiu. Firma investovala nemalé finanční prostředky do digitální infrastruktury, stejně jako do zaměstnanců. Počet vývojářů software podle informací The Financial Times za poslední dva roky vzrostl dvojnásobně.

Dosud nejvíce her z různých popkulturních světů zpracovaných v kostičkovém provedení vznikalo ve studiu Traveller's Tales, kteří patří Warner Bros. Zatímco dříve chrlilo i několik Lego titulů ročně, teď jejich zatím poslední hrou zůstává Lego Star Wars: The Skywalker Saga z roku 2022. Vývoj titulu provázel crunch a také problémy s vlastním enginem, jejich eventuální příští hra by tak už měla vznikat na Unreal Enginu.

Nedávné Lego hry pak vyrostly pod deštníkem různých spoluprací. Ať už s Guerrillou v případě Lego Horizon Adventures, nebo v tandemu s Epicem u survivalu Lego Fortnite.

Hračkářská firma registruje rekordní rok, kdy se obrat vyšplhal v přepočtu na 250 miliard korun. Podle slov ředitele Nielse Christiansena teď Lego čekají investice a růst. „Dokud jsme pod značkou Lego, chceme pokrýt zážitky pro děti všech věkových kategorií, digitální i fyzické. Vlastní vývoj her je něco, k čemu směřujeme,“ prohlásil Christiansen.

Osobně bych doufal třeba v žánrově pestřejší hry, protože tituly od Traveller's Tales byly v jádru velmi podobné, lišily se jen zasazením do jiných známých světů. Třeba více logických, stavebnicových her jako Lego Bricktales, které skutečně simulují hru se stavebnicí.