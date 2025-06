Nioh 3 oznámeno! Vyberte si mezi samurajem a nindžou v temném fantasy Japonsku

5. 6. 2025 8:53 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Na včerejším State of Play ohlásila návrat výborná soulslike série Nioh. Ve třetím díle (trailer ke zhlédnutí výše) opět zavítáme do Japonska, konkrétně do dark fantasy varianty turbulentní epochy Sengoku. Hrát budeme za mladého válečníka, který má zdědit titul šóguna... kdyby mu pod nohy neházeli nabroušené katany političtí a vojenští oponenti.

Novinkou Nioh 3 bude otevřenější svět prokletého království. Vrátí se ale i nesmlouvavá akce, která prověří vaše hráčské schopnosti. Na výběr budete mít mezi dvěma bojovými styly – samurajem a nindžou. Cesta mistra meče bude velmi podobná klasické hratelnosti Nioh, tedy dlouhé i krátké meče, luky, parírování, komba a speciální útoky.

Pokud vám jde ale hlavně o rychlost a obratnost, bude pro vás zřejmě příhodnější cesta stínů. Styl nindži stojí na úhybech, útocích ze vzduchu a speciálních technikách nindžucu, jako je například tvorba klonů. Bude čistě na vás, jestli celou hru odehrajete jen v jednom stylu, nebo mezi nimi budete volně přepínat podle potřeby a situace.

Hráči a hráčky na PlayStationu 5 si mohou rovnou vyzkoušet exkluzivní demo, které bude k dispozici do 18. června. Harcovníci, kteří jej úspěšně dokončí, pak získají speciální helmu do plné hry, až Nioh 3 vyjde na začátku příštího roku na PC a PS5.