Nintendu zase unikla hra předčasně. Po internetu koluje Super Mario Bros. Wonder

Exkluzivity od Nintenda patří mezi nejsledovanější herní značky a možná proto není divu, že existuje více lidí, kteří se ke slavným hrám snaží dostat ještě před oficiálním vydáním. A snad ve všech případech jakákoliv ochrana Nintenda selhává. Unikly informace o Pokémon Scarlet and Violet, o The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nebo třeba o Pikmin 4. A týká se to i zanedlouho vycházejícího Super Mario Bros. Wonder.

[Super Mario Bros. Wonder]



The game has leaked onto the Internet.



It uses the ModuleSystem engine, which is also utilized by Tears of the Kingdom and Splatoon 3.



If you are concerned about spoilers, now is the time to implement spoiler avoidance measures!