Nintendo si patentovalo 32 herních mechanik z nové Zeldy

Společnost Nintendo si během července a srpna nechala zaregistrovat rovnou 32 nových patentů a většina z nich nějakým způsobem souvisí s herními mechanismy a technickým řešením skvělé akční adventury The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Některé z nových patentů lze celkem pochopit – Linkovy schopnosti jako Ultrahand či Fuse musely vývojáře stát solidní porci šedivých vlasů a není žádným překvapením, že by pak neradi viděli, jak jejich řešení vesele používají jiné hry. Nad jinými patenty ale zase nejde než mírně pozvednout obočí, protože zní dost vágně, všeobecně, a existuje obava, že by kvůli nim mohlo Nintendo zbytečně brzdit herní inovace.

Jedním takovým je třeba pohyb postavy, která stojí na pohyblivém předmětu. Zelda podobou situaci, zdá se, řeší tak, že dynamiku předmětu automaticky předává postavě, aniž by do věci zasahoval fyzikální engine. No, dobře, ale skript, který dohromady složí pohyb plynoucí z hráčova ovládacího vstupu a přidá k němu zkopírovaný součet pohybových vektorů podstavce, napíšete i v Unity asi tak za tři minuty. Opravdu byl potřeba patent?

Ještě ošemetněji pak zní patent načítacích obrazovek, na nichž se výchozí místo plynule mění v destinaci. Pravda, konkrétně zrovna tohle zas tak běžná funkce není, ale ohledně patentování loadingů tu máme neslavný precedens – tenhle třeskutý nápad totiž měli blahé paměti už v Namco, když portovali arkádovou klasiku Ridge Racer na první PlayStation. Při čekání na start vás hra nechala ukrátit dlouhou chvíli hraním jiné arkádové klasiky, Galaxianu.

A v Namcu si „minihru při načítání“ nechali patentovat, což jim vlastně ani nemělo projít, jelikož nebyla splněná zákonná podmínka, že „vynález“ nevyužil už někdo předtím – už v roce 1987 existovala utilita, která na Commodore 64 při načítání hlavní hry spouštěla minihru podobnou Space Invaders. Ale stalo se a ozvláštňovat loadingy bylo najednou nějakých dvacet let nelegální.

Tenhle prapodivný patent mimochodem vypršel v roce 2015, a ačkoliv si toho běžný hráč nejspíš ani nevšiml, v určitých kruzích to byl důvod k oslavě, a dokonce se svého času u té příležitosti pořádal game jam zaměřený na loadingové hříčky.

Inu, doufejme, že vypršení patentů od Nintenda také nebude potřeba oslavit.