Nezvyklá noirová detektivka Shadows of Doubt nabídne k pátrání celé město

27. 4. 2023 10:45 | Novinky | autor: Jan Slavík

Také nevidíte příliš rádi, když herní detektivka samotné pátrání vlastně jen předstírá, protože výsledek je předem daný, hra neuhýbá ze svých kolejí, nenápadně vás postrkuje správným směrem a zdvořile čeká, až se doberete rozuzlení? Pak by vás mohla zaujmout detektivní novinka Shadows of Doubt od studia ColePowered Games. Protože tady vás nikdo za ruku nepovede, voxelové město žije vlastním životem a rozhodně se ohleduplně nezastaví, když jde detektiv spát.

Píšou se alternativní osmdesátá léta a vaším domovem je industriální, lehce dystopická metropole plná svrabu a hříchu. Spolu s hrdinou, bývalým policistou, který se pokouší uživit jako soukromý detektiv, tu budete pátrat po stopách, hledat mezi nimi souvislosti, odrážet se od drobných indicií a nakonec, pokud všechno klapne, dopadnete kriminálníka. A dostanete zaplaceno.

Což zní jako naprostá klasika, jenže Shadows of Doubt simuluje kompletně celé město včetně činností a denních rutin naprosto všech obyvatel. Tím či oným způsobem můžete vstoupit do kterékoliv budovy a prošmejdit ji do poslední zásuvky nočního stolku. A nikdo vám neřekne, kam jít, kde by mohla být stopa či zda se vrah chystá udeřit znovu.

zdroj: Foto: ColePowered Games

Musíte se toho dobrat sami. Výslechem, úplatky, lustrováním telefonních hovorů, kontrolou náhodně nalezených účtenek, co zmiňují čas nákupu, který jste srovnali se záznamy kamer v obchodě, kam jste se v noci tajně vplížili nebo... porovnáním velikosti bot. Třeba. Možných souvislostí je nespočet a svět se točí dál – když něco přehlédnete, něco vám nedojde, propásnete setkání či pátráte špatným směrem, stopy vychladnou. Pak už nezbývá než potupně čekat, jestli zloduch neudělá nějakou chybu, které byste se mohli chytit, nebo to možná radši úplně zabalit.

Při tom všem je nutné brát v potaz, že hrajete za soukromé očko na mizině, ne za policejního prezidenta. Věci jako zatykače či povolení k domovní prohlídce jsou tudíž luxus, se kterým nemůžete počítat. A tak je potřeba si počínat potichu a nenápadně, u čehož Shadows of Doubt odhalí ještě svou druhou tvář – krom detektivky je to totiž také plnohodnotná stealthovka. Ale pokud vám podobný přístup nevoní, můžete také klidně hrát jako noiroví Mirci Dušíni a případy přesto půjdou vyřešit. Detektivní sandbox, svoboda, to je, oč tu běží.

Případy včetně veškerých stop a spojnic mezi nimi se generují náhodně, což znamená, že nikdy nebudete řešit ten samý zločin dvakrát. Pravda, náhodně generovaný obsah automaticky vzbuzuje jisté obavy, protože hrozí, že bude buďto příliš chudý, nebo se naopak vygeneruje tak, že nebude dávat smysl. Zde to však, zdá se, neplatí a reakce herní komunity překypují chválou.

Co je na tom pravdy, můžete zjistit sami, protože Shadows of Doubt před několika dny vstoupila do předběžného přístupu na Steamu, kde by měla pobýt zhruba půl roku. Vypadá to, že lidi baví, protože už necelých osmačtyřicet hodin od spuštění tvůrci děkovali zástupu hráčů a prohlašovali hru za úspěch. Nadšení odráží i uživatelské hodnocení, které momentálně činí 90 % pozitivních recenzí z téměř 800 reakcí. Hra je v zaváděcí 10% slevě a v tuto chvíli vyjde na 18 eur.