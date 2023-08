New World dostane první datadisk Rise of the Angry Earth

31. 8. 2023 14:00 | Novinky | autor: Jan Slavík

MMORPG New World od Amazon Games (dříve Amazon Game Studios) přetékalo nezpochybnitelným potenciálem, okouzlovalo vizuálem i výtvarným stylem a mohlo se pochlubit celou řadou svěžích, zajímavých herních mechanismů. Jenže váhání a nerozhodnost nezkušených vývojářů společně s kanonádou technických problémů zapříčinily, že počet hráčů krátce po vydání nabral strmě sestupnou tendenci. Během prvních tří měsíců se snížil prakticky o 90 % a zpět k prvotním statisícům už se nikdy nedokázal vrátit.

Tvůrci se však nevzdávají, pravidelně dodávají sezónní obsah a právě oznámili, že také chystají první placené rozšíření: Rise of the Angry Earth. Uvidíme, zda se po jeho vydání hra konečně přiblíží svému vlastnímu potenciálu a zda na nová lákadla budou slyšet i hráči. New World během uplynulého dne zaznamenal ve špičce necelých 16 tisíc současně hrajících lidí, což je na ambiciózní MMORPG zkrátka proklatě málo.

Jižní krajiny First Light s příchodem Rise of the Angry Earth pohltí rozzuřená příroda a promění je v novou endgamovou zónu, Elysian Wilds. Hned by se sice chtělo podotknout, že to možná není nejlepší nápad, vzhledem k tomu, že svět New Worldu není úplně obrovský a přijít o existující krajinu, která musí udělat místo nové, namísto toho, aby se třeba v moři vynořil nový ostrov, není úplně šťastné řešení. Ale zatím samozřejmě těžko soudit.

S přívalem přírodního hněvu a nelítostných šelem se ale lidé konečně naučí i ochočovat zvířata a do hry přibudou osedlatelní oři, lvi, vlci a další ekvestrická fauna. V souvislosti s tím půjde cvičit i jezdeckou dovednost postavy, ale taky krmit, vylepšovat a zkrášlovat vašeho nového čtyřnohého parťáka.

Maximální úroveň postavy se zvýší na 65 a společně s ní dorazí i přepracovaný systém progresu: Zcela by měl zmizet ubíjející grind expertizy, protože tvůrci se rozloučí s touhle statistikou jako takovou – úroveň získané výbavy se bude odvíjet od poraženého nepřítele, nikoliv od té vaší. Pro nejmocnější vercajk pak bude potřeba stočit kroky do nejnáročnějších kobek, což konečně dává smysl.

Zbraně i zbroje půjde nalézt v nové nejvyšší úrovni kvality – rozlučte se s legendárkami, přicházejí artefakty. Budou mít šest perků včetně jednoho unikátního, který by měl být schopný „tvarovat celý váš herní styl“. Ochuzeni nebudeme ani o novou zbraň, do arzenálu magických conquistadorů přibude hrozivě vypadající řemdih.

Obsahové novinky a řada dalších úprav, jako je třeba odstranění vlastnosti rezilience a zapracování jejího účinku přímo do zvolené zbroje v závislosti na její váze a podobně, dorazí v rámci datadisku New World: Rise of the Angry Earth už 3. října. Nedočkavci však mohou nový obsah ještě před tím otestovat na PTR serveru. Kdy přesně bude tato možnost k dispozici, zatím není jasné, ale tvůrci slibují, že dají včas vědět.