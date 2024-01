New Game+ v Like a Dragon: Infinite Wealth dostanete jen v dražších edicích hry

22. 1. 2024 10:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Fuj, ošklivé Ryu Ga Gotoku Studio, s takovou nebude pamlsek! Tvůrci skvělé série Yakuza totiž v očekávané hitovce Like a Dragon: Infinite Wealth skrývají některé jinak běžné součásti hratelnosti za dodatečnou monetizaci. Týká se na to hlavně režimu New Game+, tedy možnosti dát si hru po dohrání znova, ale se stávajícím vybavením a vylevelovanými postavami. Jindy běžná součást her, která občas přibývá jako bezplatný update po vydání, je v novém Like a Dragon pouze součástí dražších edic Deluxe a Ultimate.

zdroj: Ryu ga Gotoku Studio

Informace pochází přímo ze stránek hry a uživateli na Redditu ji potvrdila technická podpora Segy, která hru vydává. Deluxe edice je dražší o 15 eur a kromě New Game+ nabízí bonusový dungeon, speciální postavu k vyvolávání a oblečky.

Ultimate edice je oproti standardní verzi hry dražší o 40 eur a krom výše zmíněných výhod Deluxe balíku nabízí ještě další kosmetické úpravy party a postav, bonusové questy, karaoke písničky a také nový legendární summon. Všechny typy hry obsahují i balík boosterů a speciálních povolání jako součást předobjednávkových bonusů.

Like a Dragon: Infinite Wealth vychází už tento týden 26. ledna na PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 a PS5. Na recenzi pro vás pracujeme.