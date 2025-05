Nepravděpodobné spojenectví. Palworld si plácl s Terrarií

Survival s příšerkami Palworld nemá i přes pohádkové bohatství na růžích ustláno. Zatímco japonské vývojáře Nintendo bombarduje žalobami za porušení patentů, tvůrci na hře, která loni prodala přes 20 milionů kopií v předběžném přístupu, pořád pracují a přidávají nový obsah. A v létě se dokonce chystá spolupráce s jinou populární hrou.

Jak už z názvu asi pochopíte, v chystaném updatu Tides of Terraria spojí Palworld síly s pixelartovým 2D survivalem Terraria. Nemusíte mít strach, že byste se najednou dívali na dvourozměrné paly, ikonické příšery z Terrarie naopak rozšíří místní faunu ochočitelných mazlíčků. No kod by si nechtěl ochočit svého létajícího hada a nechat ho makat u pásu za všechna ta příkoří v Terrarii?

Palworld: Tides of Terraria

Major update coming this summer



You feel an evil presence watching you...



The world of Terraria collides with Palworld!

New content, new Pals, new islands and more!



