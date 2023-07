Nepoučili se. Ubisoft chystá svou první Web3 blockchain hru

1. 7. 2023 15:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Ubisoft chystá vlastní vůbec první Web3 hru Champions Tactics: Grimoria Chronicles. Taktické experimentální PvP RPG poběží na Oasys blockchainu, do kterého loni v únoru Ubisoft investoval spolu s Bandai Namco, Segou a Square Enixem. Na nicneříkající teaser se můžete podívat níže. Tak co, myslíte, že se Ubisoftu konečně podaří naskočit na vlnu kryptoměn?

O hru s tímto konkrétním blockchainem se sice Ubisoft pokusí poprvé, není to ale poprvé, kdy se francouzské studio chtělo na trendu kryptoměn, respektive kryptoaktiv, svézt. Založil například NFT platformu Quartz, která měla umožnit obchodování s unikátními kosmetickými předměty v Ghost Recon: Breakpoint. Asi nikoho nepřekvapí, že projekt shořel ještě dříve, než vlastně odstartoval.

Kolem NFT plánuje vystavět hru Symbiogenesis i Square Enix, a to měsíce po tom, co z tokenů přestal být hit a zkratka k rychlému zbohatnutí. Proto jsem skeptický i k pokusům Ubisoftu. Experimentování a tvoření zajímavých platforem na nových technologiích a principech zní lákavě, ale nejsem si tak úplně jistý, že tím inovátorem by měl být zrovna konzervativní Ubisoft. Navíc, když se jejich první pokus s Qurtzem byl krátkozraký propadák, kterému neporozuměli ani sami autoři.