Neomezené ukládání, realističtější grafika, lepší výkon. Na Kingdom Come 2 se už vrhli moddeři

6. 2. 2025 10:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Kingdom Come: Deliverance 2 není venku ani týden a hráči na PC už si můžou na Nexusmods vybrat ze slušné nabídky modifikací, které v některých případech hru zjednodušují nebo z ní snímají třeba pro některé přílišná omezení. Stejně jako třeba u Stalkera 2 si tak můžete volně díky modderům upravit zážitek přesně tak, aby vám vyhovoval. No, a čím si tedy můžete hru „vylepšit“?

Převážně jde o různé úpravy survival mechanismů. Třeba možnost neomezeného ukládání, navýšení nosnosti Jindry nebo prodloužení doby, po kterou zůstane kovářův synek čistý. Můžete vzít zavděk modem, který automaticky přeskočí intro, takže se do hry dostanete rychleji, stejně tak tato úprava přeskočí animace sbírání bylinek.

Máte-li problém při míření s kuší a lukem, můžete si do hry přidat zaměřovač. Chcete se zalíbit okolí, dá se upravit množství získané reputace. Nebaví vás atmosférické minihry? Můžete výrazně urychlit a zjednodušit třeba kování nebo broušení čepelí.

Jednoduchým modem si můžete odhalit celou mapu, odstranit černé pruhy v animacích, přidat výdrž, zvýšit odolnost předmětů, přidat peníze obchodníkům, klidně i odstranit grafický efekt vrženého kamene či vystřeleného šípu. Zkrátka jestli vás na hře něco štve a výrazně vám vadí v tom si hru užít, s největší pravděpodobností na to už existuje (nebo vznikne) modifikace, která prvek vypne nebo omezí.

A není to jen o zjednodušování, platí to i naopak pro ty, kteří chtějí co nejvíce pohlcující zážitek – třeba s tímto modem, který vám vypne kompas nebo který trochu ubere sytosti barev. Hra je skvěle optimalizovaná, ale objevují se taky modifikace, které zlepšují stabilitu a navyšují FPS vypnutím některých efektů.

zdroj: Vlastní

Warhorse se zjevně podařila skvěle modifikovatelná hra. Svědčí o tom fakt, že většinu modů prostě přetáhnete do složky Mods nebo zkrátka upravíte konfigurační soubor. Samozřejmě na vlastní nebezpečí a zodpovědnost.