Návrat do místa, kde to všechno začalo. Do Warzone se vrací ikonická mapa

Do battle royale Warzone z prostředí slavné střílečky Call of Duty se příští měsíc vrátí vůbec první mapa Verdansk. Fanoušci po zklamání z nulového obsahu pro oblíbený režim po vydání Black Ops 6 tak dostanou 3. dubna alespoň částečnou náplast na svoji bolístku.

As we celebrate Call of Duty: Warzone’s 5 Year Anniversary, it's time to revisit a place of unforgettable memories



Verdansk returns to Call of Duty: Warzone on April 3 pic.twitter.com/Ot7i77VOtd