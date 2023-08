Na Lost Soul Aside se nezapomnělo, čínská řežba ukázala půl hodiny z hraní

2. 8. 2023 10:45 | Novinky | autor: Jan Slavík

Od chvíle, kdy mladý čínský vývojář Bing Yang viděl trailer na Final Fantasy XV a nadchl ho tehdy natolik, že začal zcela sám vyrábět vlastní hru, už uplynulo skoro deset let. V roce 2016 pak přišel s ukázkou ze své novinky Lost Soul Aside a zájem publika byl takový, že projekt přilákal pozornost Sony, která Yangovi nabídla spolupráci v rámci svého (tehdy čerstvě spuštěného) programu na podporu čínských her China Hero Project.

Yang nabídku přijal, na hře začalo pracovat regulérní studio pod jeho vedením, a titul měl jako roční exkluzivita pro PlayStation 4 vyjít v roce 2018. Jenže místo hry nastalo jen tak dlouhé ticho, že už se klidně mohlo zdát, že vývojáři práci na Lost Soul Aside vzdali. Další zmínka o hře totiž padla až za další tři roky, kdy tvůrci ohlásili, že hra zamíří i na PlayStation 5.

Zdá se, že se s Lost Soul Aside stále počítá – Sony loni v listopadu oznámila, že hra vyjde na počátku roku 2024. Na víkendovém festivalu ChinaJoy 2023 pak tvůrci předvedli půlhodinovou prezentaci, v jejímž rámci ukázali i víc než dvacet minut z hraní:

Kohokoliv s byť jen velmi letmou zkušeností s čínskou popkulturní tvorbou nemůže překvapit protežování bombastických efektů a divokých soubojů, při nichž je létání ve vzduchu a trhání země vejpůl jen úplný začátek. Kdo chce umírněný, realistický zážitek, bude se zkrátka muset poohlédnout jinde.

Hráči a hráčky, kteří si asijský styl akce umí vychutnat, by ale nemuseli přijít zkrátka, protože bitky vůbec nevypadají zle. Působí řízně, dynamicky, probíhají v krkolomném tempu a zřejmě budou počítat i s oceňováním hráčské bojové kreativity – v pravém dolním rohu obrazovky lze zpozorovat ukazatel, který nápadně připomíná měřák stylovosti ze série Devil May Cry. A jak veteráni Dantových dobrodružství dobře vědí, rozsekat ďábly s hodnocením SSS je úplně jiný příběh než je trapně upižlat „na déčko“.

Výbuchy, bortící se budovy, krásná surrealistická prostředí, záblesky, efekty, zbraně měnící tvary a seky půlící samotnou realitu. O příběhu Lost Soul Aside toho sice stále moc nevíme, ale v boji to nejspíš bude pořádná divočina.

Hra by měla dorazit příští rok a zamířit na PlayStation 5 a PC.