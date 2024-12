Na Indyho si připravte pořádné železo. Známe hardwarové nároky Indiana Jones and the Great Circle

4. 12. 2024 11:20 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Už za pár dní vychází poslední velké želízko v ohni letošního roku, Indiana Jones and the Great Circle. A my se konečně dozvídáme hardwarové nároky, které... rozhodně nejsou nízké. Naprosté minimum, které byste měli splnit, abyste si Indyho zahráli na nízké grafické nastavení ve FullHD a 60 FPS, je aspoň mít procesor Intel Core i7-10700K, respektive AMD Ryzen 5 3600, grafiku GeForce RTX 2060 Super, či AMD Radeon RX 6600 a 16 GB RAM.

zdroj: Bethesda

Problém budou mít hlavně starší karty, protože hra vyžaduje grafiky, které podporují ray-tracing, na to pozor. A to se zatím bavíme o minimálních požadavcích, pro doporučená, tedy nastavení na vysoké detaily a 2K rozlišení, si připravte procesory aspoň Intel i7-12700K/Ryzen 7 7700, karty GeForce RTX 3080Ti/Radeon RX 7700XT a 32 GB RAM.

Na hraní ve 4K v ultra nastavení pak Indy potřebuje RTX 4080 nebo Radeon RX 7900XT.

Majitelé strojů z NASA si pak mohou užít třeba i nějaký ten pokročilejší ray-tracing. Nároky na procesor a paměť sice v ekvivalentních nastaveních kvality vypadají stejně, ale grafiku už potřebujete RTX 4070 při hraní na nízké detaily, RTX 4080 na vysoké a na ultra rovnou RTX 4090. Mimochodem, při všech těchto nastaveních s plným ray-tracingem a 60 FPS musíte mít povolené DLSS 3 s generováním snímků.

Ve všech případech si pak Indiana Jones and the Great Circle ukousne na vašem SSD rovnou 120 GB místa. Poměrně těžká váha, u které bude zajímavé sledovat, jak jede na konzolích. Indy totiž vychází 9. prosince krom PC i na Xboxu Series X/S v časové exkluzivitě, na jaře se pak podívá na PS5.