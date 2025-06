Mycí hit dostane poslední velkou aktualizaci. V PowerWash Simulatoru vyčistíte podzemku i sochy

30. 5. 2025 13:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl

A je to tady, konec se pomalu blíží. Překvapivý zenový hit PowerWash Simulator vyšel v roce 2022 a od té doby dostal slušné množství dodatečného obsahu, který se dělil na placený i bezplatný. Studio FuturLab však už aktivně pracuje na druhém dílu, který bude větší i krásnější. Než však vyjde, tým si připravil rozlučku s jedničkou skrze poslední velkou aktualizaci.

Muckingham Files 6 do hry přidávají další dvě lokace, které potřebují důkladné čistění vapkou. V první se vrátíte do stanice metra, kde místo dlouhého úklidu tunelu ze základní hry budete tryskou mířit na extrémně špinavý vlak, který je znesvěcený zvenku i zevnitř. Zřejmě si v něm udělali radost nějací nadšenci do techna.

Jakmile budete mít hotovo, zamíříte do uměleckého parku, kde se na příkaz Darcyho d'Arcyho pokusíte obnovit zašlý lesk a slávu tamních děl, mezi něž patří velká socha trpaslíka, podivný monolit a další zvláštní výtvory. Kromě dodatečného obsahu se tým ještě snažil napravit několik posledních bugů, na něž jste během leštění zdejšího světa mohli narazit. Patří mezi ně problematická velikost uložených pozic na PlayStationu 5 či změna barvy vody na Switchi v režimu míření.

„Přišel čas, abychom s PowerWash Simulatorem dojeli na konečnou. A jaká to byla náramná cesta! Ať už jste s námi likvidovali špínu z předběžného přístupu, nebo jste naskočili do rozjetého vlaku hry k jejímu konci, rádi bychom vyjádřili obrovské díky za to, že jste si toto dobrodružství užili s námi,“ loučí se FuturLab.

Fanoušci však nebudou muset smutnit dlouho. PowerWash Simulator 2 má vyjít ještě v průběhu letošního roku. Hra míří na PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S a pravděpodobně i Switch 2.