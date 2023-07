Menší akční RPG Monolith: Requiem of the Ancients cílí na fanoušky Zeldy

18. 7. 2023 15:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom úspěšně učarovalo hráčům a hráčkám po celém světě, proto se dá očekávat, že časem dorazí několik podobných her, které se pokusí zachytit alespoň zlomek daného kouzla. Jestli se tento úkol povede splnit třeba nově odhalenému akčnímu RPG Monolith: Requiem of the Ancients, to nevíme. Z ukázky je ale jisté, že se o to kolumbijské vývojářské studio C2 Game minimálně pokusí.

Pomoci jim v tom má barvami živoucí mystický svět Gliese, v jehož středu se nachází ohromný monolit pulzující zvláštní silou. Po této síle však touží temné bytosti, které je potřeba zastavit. Snažit se o to budete moct v kůži mladého Astora, kde na vás čeká postupný průzkum jednotlivých lokací, jako jsou tajemné ruiny nebo prastaré chrámy. V jejich útrobách se skrývají mnohá tajemství ohledně Astorova údělu i tajemné prastaré civilizace.

zdroj: Versus Evil

Což je zároveň remisa, kterou by se do velké míry dalo popsat slušné množství her. Nově představená novinka ale kromě líbezného vizuálu skrývá i několik zajímavých mechanismů. Během cestování a řešení hádanek se například lze dostat do říše duší, kde na vás čekají ozvěny minulosti, ale hlavně se díky tomu dostanete na běžně nepřístupná místa.

Velký důraz tvůrci současně kladou na zábavné souboje. Tradičně v nich půjde kombinovat různé zbraně a schopnosti, díky čemuž má být boj svižný a intuitivní. Při skládání komb budete moct volně přepínat vybavené zbraně, čímž na bojišti vytvoříte chaos a snadno přemůžete sebesilnějšího nepřítele a bosse.

Výbavu si postupně navíc budete vylepšovat a například si odemknete možnost vyvolávání různých společníků, štítů i návnad.

Monolith: Requiem of the Ancients vyjde někdy během roku 2024. Konkrétnější termín prozatím oznámený není. Z pohledu platforem se mohou těšit majitelé PC, PlayStationu 5, PlayStationu 4, Xboxu One a Xboxu Series X/S. V případě zájmu si hru na Steamu už teď můžete přidat do svého seznamu přání, aby vám její vydání v budoucnu neuniklo.