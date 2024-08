Máte železo do války bohů? God of War Ragnarök zveřejňuje hardwarové nároky

9. 8. 2024 14:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Sony ukázalo systémové požadavky pro Kratovo krvavé putování napříč severským panteonem v God of War Ragnarök, kterého se v září dočkáme na PC. O port se opět bude starat tandem původních vývojářů ze Santa Monicy a Jetpack Interactive, kteří odvedli skvělou práci na prvním díle, takže není důvod předpokládat, že by v případě Ragnaröku mělo být cokoliv jinak.

V řeči čísel si na doporučené požadavky, tedy hraní v 1080p při 60 snímcích za vteřinu, vystačíte s CPU Intel i5-8600 či AMD Ryzen 5 3600, grafikou alespoň Nvidia RTX 2060 Super či AMD RX 5700 a 16 GB paměti. Pokud budete chtít co nejostřeji vykreslené Kratovy břišáky a pulzující cefalickou žílu, to znamená ultra grafické nastavení ve 4K při 60 FPS, mělo by vám v PC hnízdit CPU Intel i5-11600K či AMD Ryzen 7 3700X a karta Nvidia RTX 4070 Ti nebo AMD RX 7900 XT při 16 GB RAM.

zdroj: Sony

Všechny instalace pak z vašeho SSD ukousnou pořádných 190 GB místa. God of War Ragnarök navíc bude podporovat všechny upscalovací technologie výrobců karet, to znamená Nvidia DLSS 3.7, AMD FSR 3.1, Intel XeSS 1.3 a taky generování snímků. S předobjednávkou dostanete kosmetické zbroje Risen Snow Armor pro Krata a Risen Snow Tunic pro Atrea.

God of War Ragnarök vyjde na PC 19. září, pokud byste si chtěli doplnit vzdělání prvním dílem rebootované série, tak je momentálně na Steamu v 60procentní slevě za zhruba 20 eur.

Ragnarök si od nás v recenzi na PlayStation 5 odnesl devítku: „Kratos a Atreus se vrátili, aby na vašem PlayStationu rozpoutali Ragnarök megalomanských rozměrů a výrazně delší stopáže. Kombinace skvělé akce, nápaditých hádanek a vynikajícího, spletitého vyprávění pořád funguje fantasticky, jen občas až trochu moc hraje na jistotu nabytou předchozím dílem,“ hodnotila předloni Šárka.