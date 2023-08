Magická budovatelská strategie Station to Station na kolej přijede začátkem podzimu

30. 8. 2023 8:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Osmičlenné francouzské studio Galaxy Grove oznámilo, že jejich herní debut Station to Station vyjde 3. října. Kvůli napěchovanosti tohoto měsíce a vůbec letošního podzimu se jedná o ambiciózní nápad, ale něco mi říká, že zrovna tato nezávislá hříčka se neztratí a své publikum si u počítačů rozhodně najde.

Ostatně i z nové ukázky je evidentní, že titul rozhodně nechce konkurovat velkým hrám a jde si svou vlastní poklidnou a malebnou cestou, nad kterou se jistě nebude rozplývat pouze kolega Patrik Hajda.

zdroj: Prismatika

Nenápadná hitovka na hráčské smysly útočí hned na několika úrovních. Tím nejvíce zřejmým je voxelartová grafika, připomínající třeba Teardown. Jenom místo destrukce tady dojde na budování železničních tratí, po kterých budete moct převážet potřebné zásoby a rozvoj krajiny.

Každá mapa, potažmo dioráma, nabízí odlišný biom. Nechybí pískem zahalené pouště, husté lesy nebo nezkrocené hory. Ze začátku však životem příliš neoplývají. Až tím, jak budete rozvíjet železnici, vdechnete prostředí barvu, která k bujarému veselí přivede faunu a flóru, jež se stanou odměnou za vaši záslužnou práci.

Jestli ale patříte k materialistům a hřejivé pocity jsou pro vás nedostatečnou odměnou, samozřejmě se budete moct pustit do různých výzev, plnit bonusové cíle a užívat si unikátní mechanismy spojené s nejrůznějšími překážkami, jež vás odmění dodatečnými prostředky, které využijete na další zkrášlování. Případně můžete překonávat různé stanovené rekordy.

Pokud si nejste jistí tím, jestli by vás místní budování dostatečně zabavilo, není to problém. Na Steamu je stále dostupná bezplatná demoverze, která vám nabídne poctivou ochutnávku toho, co ve Station to Station můžete očekávat.