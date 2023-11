Like a Dragon Gaiden vznikal pouhý půlrok. Původně mělo jít o DLC

6. 11. 2023 10:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Tento týden vychází Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name. Akční spin-off košaté série Like a Dragon (dříve Yakuza) vznikal v japonském studiu Ryu Ga Gotoku pouhých šest měsíců. Původně totiž mělo jít o DLC k hlavnímu dílu Like a Dragon: Infinite Wealth, které tradičně nabobtnalo do velikosti samostatné hry. V rozhovoru pro server Automaton se o tom rozpovídali vedoucí studia Masajoši Jokojama a šéfproducent Hirojuki Sakamoto.

„Mezi Like a Dragon Gaiden a Infinite Wealth není velký rozdíl. Tím chci říct, že v jistém smyslu byl Gaiden z Infinite Wealth odvozen. Mohli jsme vyprávět o Kirjúově minulosti prostřednictvím třicetiminutové mezihry v Infinite Wealth, ale rozhodli jsme se, že by to bylo mnohem zajímavější jako hra sama o sobě. Ačkoli to znamenalo vytvořit celou hru navíc, stále používá stejný engine. Nakonec nám to trvalo asi půl roku,“ vysvětluje šéf studia a jedním dechem popisuje strukturu studia a jak je možné, že jeden tým zvládne pracovat na více titulech. Jen v rozmezí jednoho roku Ryu Ga Gotoku vydají tři tituly: Like a Dragon: Ishin!, Like a Dragon Gaiden a Infinite Wealth.

„V podstatě se na Gaiden a Infinite Wealth díváme jako na stejnou hru. To znamená, že pokud vytvářím nějakou minihru, budu ji implementovat do všech her, kde je v plánu. Pokud určitý typ miniher zahrnuje pokročilou fyziku, bude je mít na starosti jeden člověk napříč všemi projekty. Stejně tak v případě umělé inteligence – jedna osoba se bude starat o AI ve všech rozdělaných hrách. Jak potom projekty postupují vertikálně, všichni přecházejí od jednoho k druhému horizontálně,“ přibližuje Jokojama.

Nezastírá, že práce na více titulech může být pořádně matoucí. Obzvlášť během natáčení dabingu postav, které se vyskytují ve všech vyvíjených hrách. Klidně se může stát, že herci každý den ztvárňují postavu v jiné hře.

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name vychází 8. listopadu. Like a Dragon: Infinite Wealth je v plánu na 26. ledna příštího roku. Obě hry si zahrajete na PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 a PS5.