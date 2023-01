Lies of P vypadá v novém traileru naprosto parádně

17. 1. 2023 6:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Steampunková soulsovka Lies of P předvádí dechberoucí grafiku a hratelnost v novém traileru. Video, na které se můžete podívat výše, vzniklo ve spolupráci s výrobcem grafických karet AMD a demonstruje plynulý běh hry v rozlišení 8K na nejnovější kartě Radeon RX 7900 XTX.

Z ukázky je naprosto zřejmá inspirace ve zběsilém tempu a ponurém výtvarném stylu Bloodborne. Nápadně podobné je například otevírání dveří do arény s bossem, dunivý zvuk parírování nebo nepředvídatelné pohyby psích nepřátel, které jistě nejednomu fanouškovi tvorby From Software působily nemalé trápení.

Kromě naprosto špičkového grafického ztvárnění dystopického města Krat vypadá náramně lákavě i soubojový systém a nepřátelé. Mladý Pinocchio používá proti trhavě se pohybujícím loutkám celou škálu speciálních útoků a úhybů včetně přitahovacího háku.

Závěr traileru si pak pro sebe cele zabírá souboj s bossem. Šílenstvím posedlý robotí strážník imponuje rychlostí, elektrickými údery a nevyzpytatelnými chyty, které s hlavním hrdinou vymetou každý kout arény. Střetu naprosto skvěle notuje epická orchestrální hudba.

zdroj: Neowiz

Zatím to vypadá, že Lies of P by mohla být soulsborne pecka letošního roku. Obzvláště, když se From Software chystá vrátit k sérii Armored Core, a nebude tak chvilku představovat konkurenci.

Lies of P od korejského studia Neowitz plánuje vydání v letošním roce na konzole současné i minulé generace a na PC.