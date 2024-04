Liam Hemsworth nandá Geraltovu paruku jen dvakrát. Seriál Zaklínač skončí pátou sérií

Padla první klapka čtvrté řady seriálového Zaklínače z produkce Netflixu. Fantasy sága volně inspirovaná knížkami a světem Andrzeje Sapkowského už ale mezitím dostala zelenou i pro pátou sérii. Ta však bude poslední. Nováček v roli Geralta Liam Hemsworth, který nahrazuje dosavadního Henryho Cavilla, si tak lovce monster zahraje jen ve dvou sériích.

Čtvrtá i pátá série se bude točit najednou, což trochu působí dojmem, že seriál překotně spěchá ke svému konci. Zřejmě si v Netflixu nenalhávají, že po kriticky špatně přijaté třetí sérii, která měla o víc než třetinu horší sledovanost v porovnání s druhou, v kombinaci s Cavillovým odchodem seriálového Zaklínače čeká nějaké zázračné zmrtvýchvstání a návrat na výsluní.

It's official, The Witcher season 4 is in production. But that's not all, we're already planning season 5, which will be the final season and bring this epic show to a fitting conclusion. See you on The Continent. pic.twitter.com/c0ilUCWYkF