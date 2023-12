Kauza sexuálního obtěžování v Activision Blizzard je u konce. Firmu vyjde na miliardu

18. 12. 2023 13:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Kalifornský Úřad pro spravedlivé pracovní a ubytovací podmínky po dvou letech uzavírá žalobu na vydavatelství Activision Blizzard za systematické sexuální obtěžování a diskriminaci na pracovišti. Uvádí to zpravodajský dům New York Times. Poškození s firmou totiž došli k vzájemné dohodě a mimosoudnímu vyrovnání, které Activision Blizzard vyjde na více než 54 milionů dolarů (v přepočtu přes 1,2 miliardy korun).

Mohlo by se zdát, že jde o pěkně tučnou sumičku, ale připomeňme, že to je asi jen třetina toho, na co si každý rok přijde odcházející šéf Activisionu Bobby Kotick. Ve vyrovnání je započtených 47 milionů dolarů, které Blizzard použije pro nápravu nařčení z platové diskriminace. Zbylých 7 milionů firma zaplatí státu Kalifornie a použije na pokrytí mimosoudních výloh.

Soudní řízení tedy končí tím, že žaloba jde ze stolu a obě firmy jednomyslně souhlasí, že: „Žádné soudní ani nezávislé vyšetřování nepotvrdilo systematickou kulturu sexuálního obtěžování v Activision Blizzard. Stejně tak neexistuje žádný důkaz nevhodného chování ve vedení a představenstvu.“

Kauza začala v červnu 2021, kdy Úřad pro spravedlivé pracovní podmínky na základě dvouletého vyšetřování podal žalobu na herní vydavatelství kvůli toxickému chování na pracovišti. Žaloba obsahovala například zmínku o sebevraždě zaměstnankyně kvůli sexuálnímu obtěžování během pracovní cesty s jejím nadřízeným. Ve svědectvích se objevovalo například delegování práce nadřízenými na ženské kolegyně nebo takzvané cube crawls, kdy opilí zaměstnanci měli procházet pracovní kóje, častovat své ženské spolupracovnice nevhodnými poznámkami a ponižovat je, během kterých měly padat i zmínky o znásilnění.