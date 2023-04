Je libo detektivka se známým modrým ježkem? Zkuste zdarma The Murder of Sonic the Hedgehog

4. 4. 2023 16:52 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Už opět proběhlo ono žertovné období, kdy jednotlivé společnosti zkouší své fanoušky napálit. V posledních dnech jste proto mohli na internetu zaregistrovat hned několik aprílových vtípků.

Sega během toho třeba oznámila novou hru se Sonicem, která se však zcela vymykala dosavadním titulům série. Proto se automaticky dalo předpokládat, že se jedná o pouhou legraci. Ale nikoliv, The Murder of the Sonic the Hedgehog je skutečným titulem, který si už nyní můžete zahrát.

Pokud to uděláte, rozprostře se před vámi detektivní příběh, ve kterém budete vyšetřovat vraždu modrého hrdiny. To v duchu ručně kreslené adventury, kde na vás čekají samé známé tváře, ale také několik nováčků. S nimi budete vést rozhovory a skrze pátrání se pokusíte přijít na kloub titulní záhadě. Nechybí ale ani nějaká ta minihra.

zdroj: Sega

Jestli by třeba tohle mohl být nový směr, do kterého by se měl oblíbený maskot pouštět častěji, to můžete posoudit na Steamu, kde je hra bezplatně dostupná. Podle uživatelských recenzí to vypadá, že fanoušci si ji rozhodně užili (98 % zdejších recenzí zvedá palec nahoru).

Proto to vypadá, že Sega jde příkladem a jasně ukazuje, jak správně a chytře provést aprílový vtípek. Paradoxní je, že taková hra dosahuje dost možná vyšších kvalit než hlavní díly série.

Když už se bavíme o Sonicovi, před několika dny bylo ještě oznámené Sonic Origins Plus. Pod tímto názvem se skrývá definitivní edice minuloroční kompilace, která v sobě skrývá několik prvních dílů série z počátku 90. let. Jmenovitě jde o Sonic the Hedgehog 1 a 2, Sonic 3 & Knuckles, které ještě doplňuje Sonic the Hedgehog CD.

Tuto kolekci v době vydání doprovázela kontroverze ohledně docela agresivní strategie s dodatečnými DLC. Jak se ale s definitivní edicí ukazuje, vše bylo součástí velkého plánu, ve kterém se Sega snaží pořádně vyždímat všechny nostalgiky.

Takže v Sonic Origins Plus naleznete dříve vydaný dodatečný obsah (další hudební skladby, animace postav, Mirror Mode či extrémní mise), který bude ozvláštněn o další novinky. Do nich se řadí 12 her z handheldu Sega Game Gear i hratelný Knuckles v Sonic the Hedgehog CD. Navíc, vůbec poprvé v historii si ve všech čtyřech dílech zahrajete za Amy Rose.

zdroj: Sega

Vydání této vylepšené kompilace je mířené na 23. června. Dostupná bude jak digitálně, tak i fyzicky. Fyzická verze v sobě bude ještě skrývat malý artbook a oboustranný obal, který bude vzdávat hold klasické éře Sonica. Cenově vás to vyjde zhruba na 1 000 korun.