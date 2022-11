Jak hodnotí ve světě – God of War Ragnarök

4. 11. 2022 17:00 | Novinky | autor: Redakce Games.cz

God of War Ragnarök vyjde až příští týden, herní novináři ale měli možnost strávit s tímhle plešatým svalovcem dobré dva týdny. A jak to dopadlo? Pokračování severského dobrodružství boha války Krata se podle všeho povedlo na výbornou. Zahraniční recenzenti se v podstatě do jednoho shodnou se Šárkou a jejím vysokém hodnocením 9/10. Výsledkem je, že momentálně má God of War Ragnarök na Metacriticu krásné skóre 94 ze 100. Tak o důvod víc se těšit na příští týden!

God of War Ragnarök působí hodně jako God of War z roku 2018, což je kompliment vzhledem k tomu, jak fantastická hra to je. Sony Santa Monica udělala dobře, že nerozbila, co nebylo rozbité, a zkušeně navázala na příběhové nitky, které zůstaly viset z předchozí hry. Jakékoli výtky k celkovému zážitku (povědomé souboje, sbírání a levelování vybavení není nijak zvlášť zajímavé) jsou rychle zapomenuty tváří v tvář poutavému příběhu, uvěřitelným vztahům mezi postavami a skvělému vizuálu a animacím. Již od svých počátků na PlayStation 2 série God of War nastavovala vysokou laťku kvality a až na výjimky se jí daří tuto laťku přeskakovat. A God of War Ragnarök v tom není jiný.

God of War Ragnarök je božský úspěch, který vytváří nový standard, v jehož porovnání vypadá mnoho konkurentů jako obyčejní smrtelníci.

God of War Ragnarök je krásná, dojemná hra, která se už nezaměřuje pouze na otce poznávajícího svého syna, ale také na pomstu, odpuštění a snahu změnit jak proroctví, tak lidi, kterými jsme byli, což je stejně obtížné. Je pro mě téměř nemožné si představit, že ti, kterým se líbil poslední God of War, by neocenili i tenhle díl, minus tu či onde zaostávající úsek a fakt, že hra nemůže být tak převratná jako původní změna z řeckého prostředí.

God of War Ragnarök je bez debat jednou z nejlepších her tohoto roku. Pokud vám někdo tvrdí opak, jednoduše se mýlí. Je to hra, která má duši a promítla ji do skvělých postav. Její hratelnost je stále zábavná, i když možná bez výrazných nových nápadů. Přesto ji nebudete chtít vypnout. Ani dokončení vám nebude stačit a po nějaké době se určitě vrátíte k vedlejším úkolům, i těm méně zajímavým, jen abyste u hry strávili více času.

Na každý okamžik brutality připadá jeden okamžik upřímných a prožitých emocí. Jak dopadnou, se bude lišit člověk od člověka, ale bylo jich víc, ze kterých jsem měl slzy na krajíčku. Když už nic jiného, God of War Ragnarök dále upevňuje pozici vypravěčského týmu Sony Santa Monica jako jednoho z nejlepších v oboru.

God of War Ragnarök mi celkově přišel jako podivně rozpolcený zážitek. Je tu začátek působící vycpávkově (stále dobrý, ale chybí mu hloubka), který ovšem vyústí v hutný závěr, jenž se snadno vyrovná svému předchůdci. I přes pocit, že se patnáctihodinový příběh snaží zaplnit třicetihodinovou hru, je God of War Ragnarök stále jednou z nejlepších her roku pro PS5. I když se zdá, že je trochu mdlý, je to do značné míry dané srovnáním s minulou hrou. I tahle si ale udržuje stejně absurdní úroveň kvality a zábavy, navzdory tomu, že se zdá, že příběh je zbytečně natahovaný. Když se ručičky na ciferníku konečně roztočí na jedenáctku, cítíte, jak se to rozjede, a na konci vás čeká několik neuvěřitelných scén a celkově nesmírně uspokojivé rozuzlení.

God of War Ragnarök je fantastickou ukázkou toho, co tato série může nabídnout, a skvělým příkladem toho, že v ní stále ještě plane živoucí atmosféra.

Tak poutavých, detailních a nápaditých interpretací prastaré mytologie, jako je tato, se ve videohrách ani v jiných médiích mnoho neobjevilo. Oživuje příběhy a postavy dávnověku způsobem, který dokáže realizovat pouze moderní technologie.

Z hlediska hratelnosti jsem od Ragnaröku dostal víc, než jsem očekával. Daří se mu důsledně zavádět nové systémy a herní mechanismy od začátku do konce a po celou dobu udržovat souboje a průzkum svěží a napínavé - na nejpodrobnější rozbor soubojů se můžete podívat zde, v mém preview a v tomto nevyčerpávajícím deep dive. Gear má podobné problémy s progresí jako God of War z roku 2018, ale nyní můžete skutečně vytvářet komplexní buildy s parádními synergiemi, které působí efektně. Oproti předchozí hře je tu neuvěřitelná rozmanitost míst, kam se vydáváte, a druhů nepřátel, s nimiž bojujete, a vaše možnosti v boji jsou také mnohem více zapojené a smysluplné. Tato vylepšení a zdokonalení dělají z Ragnaröku skvělé pokračování a delší herní čas potěší tým "strávený čas = hodnota", ale cesta od místa posledního odpočinku Faye k závěrečné bitvě Ragnaröku není zdaleka tak prokomponovaná a hodnotná, jak by mohla být.

zdroj: PlayStation