Jak hodnotí ve světě – Dead Space

27. 1. 2023 14:15 | Novinky | autor: Redakce Games.cz

Dlouhých deset let od posledního dílu hororové sci-fi Dead Space je Isaac Clarke opět nucen si navléknout oblek RIG a vydat se do hlubin lodi USG Ishimura očesat nekromorfům končetiny. Remake prvního dílu Dead Space vychází dnes a světová herní média se shodují, že jde velmi vydařené dílo. Chválí například respektování zdrojového materiálu, výborný design, děsivou atmosféru i nový obsah. Hodnocení kritiků na agregátu Metacritic se napříč konzolovými a PC verzí pohybuje mezi 87 a 90 body. Recenzi pro vás v těchto dnech připravuje i náš Pavel Makal.

„Od remaku Dead Space nelze očekávat něco tak transformativního, jako byl třeba remake Resident Evil 2. Generační skok není tak zásadní, a proto je hra neodmyslitelně podobná originálu. Nové vedlejší úkoly by mohly být propracovanější, ale každý další přidaný prvek zážitek notně zlepšuje a zároveň zůstává věrný původnímu materiálu. Nejvíc si ho užijí nově příchozí a hardcore fanoušci Dead Space, ale tenhle remake je odteď jediným správným způsobem, jak si zahrát jeden z nejlepších survival hororů.“

„Pokud byl Callisto Protocol pokus týmu Glena Schofielda dokázat, že na to pořád mají, je remake Dead Space důkazem, že Motive jsou ti, kdo na prchlivé „to“ mají doopravdy. Dead Space je zatracená zábava se zajímavými nápady a doceňuje značku jako celek, na rozdíl od spousty jiných remaků. Není to snaha studia masivně předělat zavedenou značku, ale snaha přivést ji znovu k životu a nechat ji růst. Je to vhodná pocta nejlepšímu období studia Visceral - možná není perfektním ztvárněním, ale málokteré cover verze jím jsou.“

„Možná jsme hororovými remaky už poněkud saturování, ale Dead Space od studia Motive je správně udělaný remake hororu. Nabízí fantastický mix nového a povědomého, který dokáže být pekelně děsivý ve svých tišších i hlasitějších chvílích. Přepracovaný vizuál a dechberoucí dynamické nasvícení totálně přetváří některé oblasti, zatímco notorické odsekávání končetin s plazmovou řezačkou je s novými animacemi a odkrýváním kostí i svalstva ještě brutálnější než kdy dřív. Vím to z první ruky, protože jsem mnohdy byl příliš vyděšený, než abych utíkal.“

„Vrátit se na USG Ishimura je samo o sobě skvělé. Koncept Dead Space nezestárnul a v EA Motive dokázali pozdvihnout ty nejlepší stránky, zatímco upozadili slabá místa. Fanoušci sci-fi hororu dostanou, co chtějí: návrat klasiky s nádhernou grafikou a novými zvraty, zatímco stará dobrá hratelnost zůstává.“

„Vylepšení jsou výrazná, ale žádný remake by nemohl takto uspět bez solidního základu. Design Ishimury, příběh, výtvarná stránka a hratelnost se od verze z roku 2008 příliš neliší, ale ani to není potřeba. Ovládání, vizuál, optimalizace nebo dříve neohrabaná 3D mapa ale doznaly výrazných vylepšení. Výsledkem pak není jen skvělý survival horor, ale jedna z nejlepších her vůbec. I pokud jste originál hráli mockrát, remake vám velmi doporučuji.“

„Remake Dead Space není tak revoluční jako předělávka Resident Evil 2, který byl mnohem více než jen hraní na nostalgickou strunu. I přes obsesi smrtí a amputacemi je ale zřejmé, že tahle sci-fi značka stále žije a má co říct.“

„Původní Dead Space zestárl se ctí, i přesto je ale remake konečnou verzí hry. Některé změny jsou lepší než jiné, ale důležité je, že se stále jedná o survival horor v té nejlepší kondici a o důstojného nástupce milované série.“

zdroj: Motive Studios