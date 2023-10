Internet si dělá legraci z nové hry s King Kongem. Je možná ještě horší než Gollum

18. 10. 2023 9:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Letošní rok je bohatý na špičkové hry, ze kterých nám nepřestává jít hlava kolem. Je ale dobré si připomenout, že ne vše, co vyjde, je pecka. Urážlivé posměšky například sklízí nová hra s přerostlou gorilou King Kongem v hlavní roli. Však podívejte se na trailer výše a řekněte sami: Jeví se vám Skull Island: Rise of Kong jako nejhorší hra letošního roku?

Na první pohled se stylizovaná mlátička s opičím králem vypadá jako nevinná nezávislá hra. Jenže internetová hodnocení si neberou servítky. Na Steamu si momentálně Skull Island: Rise of Kong stojí na 31 % pozitivních hodnocení. Někteří hráči na sociálních sítích dokonce uvádějí, že mnohem lepší alternativou je hra podle filmu Peter Jackson's King Kong z roku 2005.

Actual cutscene



DO NOT BUY THE NEW KING KONG GAME. IT IS A COMPLETE SCAM pic.twitter.com/6hiCWOSnNc — Rick (@RickDaSquirrel) October 16, 2023

Možná by hráči a hráčky byli shovívavější ke zjevným nedodělkům, kdyby hra nestála bez centu 40 eur. Animace jsou k smíchu, soubojový systém je prý tristní a hra má propady snímkování i na současné generaci konzolí. Zkrátka, pokud máte přerostlého opičáka rádi, tohle je nejspíš titul, kterému byste se měli vyhnout velkým obloukem.

I take back every bad thing I said about Godzilla PS4.@GameMillEnt King Kong deserves better than whatever this is supposed to be. pic.twitter.com/bDoHfEnH0g — Rick (@RickDaSquirrel) October 16, 2023

Na druhé straně, co čekat od malého nezávislého chilského studia, které předtím vydalo například takový jako klenot jako G.I. Joe: Operation Blackout, jež se na agregátu Metacritic „těší“ skóre 51 bodů. Snad aby se jim příště do spárů nedostala nějaká opravdu milovaná značka. To by v diskuzních fórech mohlo vypadat úplně jinak než s několika víceméně úsměvnými klipy.