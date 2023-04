Immortals of Aveum je střílečka, ve které zbraně vystřídala magie

18. 4. 2023 8:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Studio Ascendant, kterému šéfuje kreativní ředitel původního Dead Space, Bret Robbins, chystá střílečku Immortals of Aveum. A není to střílečka ledajaká. Místo zbraní si totiž budete muset vystačit s mystickou gestikulací a sesíláním roztodivných a pestrobarevných kouzel.

V oznamovacím traileru výše se můžete podívat na příběhové pozadí konfliktu, který kombinuje prvky sci-fi a fantasy a ukázku z adrenalinové akce.

Svět Aveum nezná nic než válku. Taky se místnímu konfliktu mezi královstvím Lucium a tyranským národem Rasharn přezdívá Věčná válka. Cíl naprosté dominance nad celou planetou je jediný: Ovládnutí veškeré magie. V Aveu totiž žijí talentovaní lidé-mágové, kteří jsou schopni sesílat rozličná kouzla. Jedním z nich jste i vy, protagonista Jak, který má vzácnou schopnost ovládat všechny tři druhy magie.

Byť půjde o čistokrevnou střílečku, ve které kouzla v podstatě nahrazují projektilové zbraně, nebudou chybět RPG prvky, vybízení k exploraci prostředí a environmentální hádanky, které by měly dát vydechnout mezi neustálou akcí a řežbou.

A že o akci nebude nouze. Neustálé přepínání elementů, zběsilá gestikulace, dynamický pohyb... Snad to bude celé pasovat dohromady, což by mohlo: Na Immortals of Aveum dělá celá řada talentovaných vývojářů a vývojářek, kteří se podíleli hned na několika dílech Call of Duty a Halo.

zdroj: Foto: Ascendant

Fanoušky potěší i některé známé tváře herců, kteří postavám propůjčili svoji podobu a hlas. Mezi nimi jednoznačně dominuje Gina Torres, kterou můžete znát jako Zoe ze seriálu Firefly nebo jako Jessicu Pearson z právnické série Kravaťáci.

Magické FPS si budeme moct vyzkoušet relativně brzy. Immortals of Aveum totiž vychází na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S už 20. července.