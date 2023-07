Immortals of Aveum bude spíš akční RPG než čistokrevná střílečka

12. 7. 2023 11:40 | Novinky | autor: Jan Slavík

Kouzelnická holomajzna Immortals of Aveum od studia Ascendant měla vyjít už na konci července, ale tvůrci ji nakonec museli o měsíc odložit. Aby to zájemcům o thaumaturgický masakr nebylo líto, dostali jsme alespoň čtyřminutové video, které hru představuje ze všech možných úhlů. Podívat se na něj můžete výše.

Magie je ve světě Aveum zdrojem všeho. Tři druhy síly, která umí život dávat i brát, proudí krajinou jak pomyslné řeky, pohání průmysl, usnadňují cestování a vstupují do každodenního bytí obyvatel. Ale, jak je ostatně dobrým zvykem i v realitě, dělit se nepatří k lidské nátuře. Pět království chce kouzelnou sílu jen pro sebe a výsledkem je svět zmítaný nekonečným konfliktem.

Na jeviště vstupuje protagonista Jak (ano, také mě hned napadlo asi tak sto vtípků), vzácný druh mága, kterého poslouchají všechny tři barvy kouzel. Spolu s elitní jednotkou Nesmrtelných bude muset učinit přítrž ambicím tyranského vůdce Sandrakka a, kdo ví, možná u toho i najít způsob, jak by království mohla žít bok po boku a ukončit letitou válku.

Bez boje to ale samozřejmě nepůjde, což předvádí druhá část videa. A zdá se, že se díkybohu nemusíme chystat jen na klon Doomu s různobarevnými paprsky místo kulometů a brokovnic, protože magie má své specifické druhy a různé způsoby využití.

Červená kouzla se zaměřují na ničivé útoky na blízko, modrá zas na dálku a zelená budou poskytovat mrštnost a rychlost. Nepřátele ale můžete i zpomalovat, omračovat, znehybňovat, poutat či odhazovat a někteří protivníci budou sami ovládat kouzelnou sílu, na což bude potřeba reagovat vlastní magií v odpovídající barvě. Čarodějný kámen-nůžky-papír, jinak řečeno, což sice po konceptuální stránce není žádná převratná novinka, ale základ bytelnému soubojovému systému by to postavit klidně mohlo.

Do celé záležitosti navíc vstupují i RPG prvky, které se alespoň z traileru zdají být tak výrazné, že by možná vážně nebylo od věci hru nazývat spíše akčním RPG: Jak bude mít k dispozici 25 kouzel a víc než 80 odemykatelných talentů rozdělených do několika stromů. Při svém putování najde stovky ručně vytvořených kusů výbavy do několika slotů, které nejspíš půjde i dál vylepšovat a přizpůsobovat.

Tvůrci slibují i přítomnost měst a průzkumnické radovánky, což by napovídalo, že se hra nebude odehrávat v úplném koridoru, ale mohla by překvapit i nějakým druhem polootevřených úrovní.

Kolem a kolem to vůbec nevypadá zle, ohledně jedné věci se však stále nemůžu ubránit obavám: Poběží to? Fakt, že se akce ani v oficiálním traileru nemůže pochlubit úplně medovou plynulostí, zkrátka nevěstí nic dobrého, a byť lze u celé řady žánrů nad nižší snímkovou frekvencí přivřít oči, u divoké řežby nikoliv. Doufejme, že zmíněný měsíční odklad tvůrci využijí do poslední kapky a výsledek nakonec poletí Jak z praku (pardon).

Immortals of Aveum míří na PC, PS5 a Xbox Series X/S a vyjdou 22. srpna.