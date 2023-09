Hráči kritizují grafiku Mortal Kombat 1 na Switchi

Majitelé vyšších edic hry se v arénách brutální bojovky Mortal Kombat 1 prohánějí už od pátku. Při lámání páteří už mohli zjistit, že se reboot slavné nadmíru povedl a přináší návykovou krvavou řež schopnou zabavit dlouhé hodiny. Jak už ale u téhle značky pomalu bývá zvykem, neobešlo se to bez kontroverze.

Ta pravděpodobně největší se týká verze hry pro Nintendo Switch. Vzhledem k tomu, že titul ani nevyšel na PlayStation 4 a Xbox One, mnoho fanoušků se bálo, jak bude hra na hybridní konzoli vlastně fungovat. Nikdo však asi nečekal, že dopadne tak, jak dopadla.

Což o to, z pohledu snímkovací frekvence je většinou vše v pořádku. Hra míří na 60 FPS a všeobecně se této laťky docela drží. Problém je samotný vizuál, z něhož už si dělá legraci valná část herního internetu (děkujeme Eurogameru).

Verzi pro Switch nejenže sužují různé glitche a bugy, ale především mizerná kvalita grafického zpracování. Mnoho hráčů a fanoušků ji přirovnává ke hrám, které vycházely ještě na PlayStation 1 – textury jsou nekvalitní, mimika neexistuje a v porovnání s verzemi pro novější konzole působí výsledek jako prakticky jiná hra.

Vzhledem k tomu, že je i tato varianta k mání pouze za plnou cenu, někteří hráči se ji nebáli označit za „zlodějinu“ a „podraz“. Situace je dokonce tak špatná, že si TikToker s přezdívkou johniibo, který se na hry pro Nintendo Switch zaměřuje, při zapnutí původně myslel, že s jeho konzolí není něco v pořádku. Proto se bojovku rozhodl vyzkoušet na jiném stroji, kde však zjistil, že na vině je platforma jako taková.

Crying at the Switch version of Mortal Kombat 1, Why didn’t they just wait for the next gen switch console, the fact it costs 70$ is robbery pic.twitter.com/RHUFQJTHC5