Houby, hniloba, pulzující srdce. Songs of Conquest představují jednotky nového hradu

25. 3. 2025 10:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Když do duchovního nástupce Heroes of Might and Magic přibyla DLC frakce Vanir, která byla silně inspirována severskými mýty a pověstmi, stala se velmi rychle mým nejoblíbenějším národem kvůli unikátním proměnám jednotek. Studio Lavapotion teď představuje druhý chystaný přídavek Roots a opět to vypadá, že se milovníci fantasy tahovky mohou těšit na nápaditý, originální a promakaný hrad.

Frakce Roots byla v myslích tvůrců vůbec od prvních návrhů Songs of Conquest. Vizuálně mají jednotky budit hrůzu, odpor, zároveň být ale morbidně krásné. Designově působí jako z nějakého přírodního hororu a děsivostí, alespoň pro mě, překonávají nemrtvé z baronství Loth.

zdroj: Lavapotion

Páteří armády budou Houby a jejich vylepšená verze – Zplozenci. Hrdinům dodávají tvůrčí esenci, bude možné je verbovat v obrovském množstí a upgradovaná varianta umí útočit jedovatým mrakem spór do všech stran.

Hned druhou jednotkou je Zlomená nádoba, respektive lepší Shnilá nádoba. Pozůstatky lidí, kteří našli ve smrtících lesích smrt. Podobně jako v případě nemrtvých po boji s protivníkem můžete některé padlé jednotky oživit jako Nádoby a přidat je do vlastních řad.

Srdce a vylepšený Pulz jsou obrovské kolonie tkáně, které zlepšují vlastnosti okolních jednotek a zvyšují jim magickou odolnost. Navíc dokáží vystřelovat paprsky energie, které zasáhnou všechny cíle v jedné linii.

Zbytek vlastností jednotek si tvůrci zatím drží u těla před vydáním DLC v létě. Mezitím si můžete Songs of Conquest zahrát třeba na mobilních telefonech. Hra brzy dostane také obtížného konkurenta v podobě návratu Heroes of Might and Magic: Olden Era, která by měla brzy vyjít v předběžném přístupu.