Hogwarts Legacy 2 bude propojené s chystaným seriálem. První díl prodal přes 30 milionů kopií

7. 11. 2024 9:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Není divu, že pro Warner Bros. jsou práce na Hogwarts Legacy 2 momentálně největší prioritou. Prvního dílu se prodalo přes pohádkových 30 milionů kusů a hře se podařilo nastartovat zájem o značku, kterou do velké míry pošlapal neúspěch spin-offu Fantastická zvířata.

Navíc HBO chystá na rok 2026 premiéru seriálu Harry Potter, který převypráví děj knih. Zajímavé ale je, že Hogwarts Legacy 2 má být se seriálem propletené. Podíváme se do moderních Bradavic, potkáme známé tváře a postavy z knih, nebo půjde třeba o prequel, ve kterém sehrají hlavní roli Harryho rodiče v boji proti Voldemortovi? To je zatím ve hvězdách.

„Hra koordinuje příběhový oblouk s tím, co chceme vyprávět v seriálu. Hogwarts Legacy pomohlo upevnit víru ve značku a jsme zvědaví, co se nám podaří odemknout,“ říká v rozhovoru pro magazín Variety prezident Warner Bros. Interactive Entertainment, David Haddad.

Na to bych měl odpověď! Letos třeba Warneři odemkli ve světě čar a kouzel hry Harry Potter: Quidditch Champions a remastery her s mladým kouzelníkem v Lego Harry Potter Collection, takže zatím nic moc. A nezapomeňme, že z Warner Bros. letos vypadlo i Suicide Squad: Kill the Justice League, čili asi tolik k tomu, jak se chovají ke svým váženým značkám.

Nicméně, pokračování Hogwarts Legacy by se tím pádem mohlo ukázat už příští rok a cílit na vydání zároveň s premiérou seriálu, která je v plánu na rok 2026.