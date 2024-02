Helldivers 2 zažívají obrovský úspěch. Servery ale nestíhají

Helldivers 2 zažívají obrovský úspěch. Během víkendu ke hře na PC najednou usedlo i 407 tisíc hráčů a hráček, čímž se střílečka dostala mezi 25 nejhranějších her na Steamu vůbec a překonala v počtu současně hrajících třeba takové Grand Theft Auto V. Také jde o doposud neprodávanější hru na PC vydávanou Sony. Jenže nečekaný zájem má také svou stinnou stránku – problémy se servery.

Týmu Arrowhead Studios se nedaří dostatečně rychle navyšovat kapacitu serverů, aby pojaly rostoucí čísla demokracie chtivých hráčů. To má za následek časté pády, problémy s připojením do hry a vyplácením odměn za mise. Kapacita současného počtu hráčů je momentálně zastropovaná na 450 tisících. Původně síťová infrastruktura pojala 250 tisíc hráčů, než byla navýšena na 360 tisíc.

Helldivers 2 servers are now capped at around 450k players to further improve server stability, according to the official Helldivers 2 Discord pic.twitter.com/Z4zRzRGl8n