Helldivers 2 po nepopulárních změnách nastiňují plán na další dva měsíce

14. 8. 2024 11:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Věčný kolotoč her jako služeb: Vývojáři vydají nový obsah nebo patch, který změní chování zbraní, hráči vezmou útokem hodnotící agregátory a fóra, kde si vybíjejí svou frustraci. Nejčerstvějším příkladem budiž Helldivers 2, kde poslední významná aktualizace Escalation of Freedom podle komunity pořádně zmršila vyvážení hry.

Není to jen o tom, že plamenomet je najednou spíše ke škodě než k užitku, protože je větší šance, že zkázu přivodíte sami sobě než hmyzoidním terminidům. Hráči mají pocit, že pokaždé, když se objeví nějaká povedená meta strategie, přiletí nerfovací kladivo vývojářů a zábava šmahem končí.

Šéf studia Mikael Eriksson proto nastínil plán na nejbližších 60 dní, který by měl zahrnovat i změnu přístupu k patchům obecně. „S posledním updatem jsme se netrefili do našich cílů. Odhalili jsme, že náš přístup k vyvážení jednotlivých prvků je nekonzistentní. Záleží ale na činech, ne na slovech. Proto v následujících dvou měsících změníme svůj přístup,“ uvádí ve vyjádření Eriksson a pokračuje výčtem změn, které v Arrowhead chystají.

„Balanc má být zábavný, ne samoúčelný. Změníme mechanismus poškození ohněm a s tím upravíme chování plamenometu (změna do stavu před patchem není možná, protože by to rozbilo jiné věci). Upravíme přehnaný ragdoll, přehodnotíme náš design primárních zbraní a vytvoříme plán tak, aby byly souboje zábavnější. Měníme prioritu vychytávání bugů, zlepšíme to, jak hra běží (frame rate je priorita). Přepracujeme chargery,“ vyjmenovává šéf studia.

To jsou tedy změny, kterých se Helldivers 2 dočkají v následujících 60 dnech. Vývojáři ale celkově změní celkový koncept, s jakým ke hře přistupují. Chtějí například zjistit, jestli by bylo schůdné založit veřejný beta server pro lepší testování, rozesílat pravidelné (nepovinné) průzkumy, aby získali zpětnou vazbu hráčů, lépe zpracovávat seznam změn provedených v updatech a obecně více komunikovat s fanoušky, aby věděli, na čem pracovat.

Nedávný patch přidal krom nového battle passu i nové druhy nepřátel, misí a bezútěšný bažinatý biom.