Hardwarové požadavky Armored Core VI vám moc nezatopí. Dokud si nebudete chtít užít ray tracing

16. 8. 2023 8:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Armored Core VI: Fires of Rubicon už pomalu klepe na dveře. Zatím téměř všechny indicie naznačují, že půjde o velký návrat ikonické mech série, kterou si s největší pravděpodobností do sytosti užijí všichni příznivci podobných akcí s mechy, okořeněných přiměřenou porcí obtížnosti. Pokud se ale chystáte do hry pustit na svém počítači, jistě nepohrdnete čerstvě zveřejněnými hardwarovými nároky.

Ty FromSoftware rozdělil do dvou hlavních kategorií v závislosti na ray tracingu. Asi nikoho nepřekvapí, že propracovaná metoda globálního osvětlení povážlivě navýší zátěž, tudíž vyžaduje i silnější „železo“.

Specificky tady mluvíme o procesorech Intel Core i7-4790K nebo i5-8400, 12 GB operační paměti a RTX 2060 s 6 GB VRAM na minimální nastavení. AMD odnoží těchto požadavků je Ryzen 7 1800X či Ryzen 5 2600 s grafickou kartou RX 6600 s 8 GB VRAM.

Jestli chcete s ray tracingem dosáhnout na vyšší nastavení, potřebujete už vlastnit i7-7700 či i5-10400 a RTX 2070 s 8 GB VRAM. Tým opět uvádí také variantu pro majitele techniky od AMD, kde udává Ryzen 7 2700X či Ryzen 5 3600 a grafickou kartu RX 6650 XT s 8 GB VRAM. Navíc ještě slibuje, že si dobře zahrajete i na kartě Intel Arc A770 s 16 GB VRAM.

Nicméně příliš velkou motivaci k zapínání ray tracingu zjevně nikdo mít nebude. Podle oficiálních informací je tato technologie dostupná pouze v garážové oblasti, zatímco v běžných akčních misích se hráči obejdou bez ní, a tak si pohled na své vymazlené mazlíčky s realističtějším nasvícením užijete pouze za velmi statických okolností.

Jakmile ray tracing vypnete, požadavky na grafickou kartu povážlivě poskočí dolů. Na minimální nastavení si proto vystačíte s GTX 1650 nebo RX 480, oboje se 4 GB VRAM. U doporučených nároků pak figuruje GTX 1060 s 6 GB VRAM, RX 590 s 8 GB VRAM a Intel Arc A750 taktéž s 8 GB VRAM. Procesory zůstávají stejné, stejně jako požadavek na volné místo na disku o velikosti 60 GB, který platí pro všechny varianty.

zdroj: Foto: FromSoftware zdroj: Foto: FromSoftware

Představené hardwarové požadavky ještě doplnily informace, kdy přesně se první nadšenci mohou do hry pustit. Pro Česko platí, že se PC i konzolové verze odemknou ve stejný čas, kterým je půlnoc v noci ze 24. na 25. srpna.

Armored Core VI: Fires of Rubicon vedle PC vyjde také na PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S a Xbox One.