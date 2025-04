Hades II vyjde na konzolích s časovou exkluzivitou pro Switch 2

Pokračování roguelite hitu Hades II se už skoro rok dopéká v předběžném přístupu na PC a držíme palce Supergiant Games, aby letos pestrobarevné putování Melinoë vyšlo ve vyhlížené verzi 1.0. Jestli si ale na procházku na vrchol Olympu děláte zálusk i na konzolích, bude v případě PlayStationu a Xboxu čekání ještě delší.

The God-Like Rogue-Like Returns. Hear directly from @SupergiantGames in #CreatorsVoice on crafting their first-ever sequel, Hades II for #NintendoSwitch2. pic.twitter.com/Dt2OLiSdxv