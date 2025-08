Grounded 2 má za sebou slušný start. Obsidian slibuje budoucnost s beruškami a cvrčky

1. 8. 2025 14:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl

„Miniaturní“ survival Grounded 2 v úterý doputoval do předběžného přístupu, kde připomněl kouzlo jedničky, které sympaticky rozvíjí. Ohlasy jsou vlídné a spokojení jsou obecně i hráči, na Steamu 76 % z nich zvedá palec nahoru.

Obsidian ale může být spokojený i s ohledem na popularitu. Jenom na Steamu pokračování překonalo předchůdce už na startu. Zatímco jednička v průběhu let dosáhla maximálně 32 012 lidí hrajících současně, dvojce se tohle číslo povedlo překonat už krátce po začátku předběžného přístupu a následně ho natáhnout až ke 49 836 současně hrajícím uživatelům.

Číslo se dost možná o víkendu ještě zvýší, přičemž zájem je zatím stabilní, takže se ve špičce do parku vydává kolem 43 tisíc nadšenců, a to nepočítáme početnou skupinu, která se do Grounded 2 pouští například v Game Passu.

Dvojka se navrch vyšplhala na druhé místo nejprodávanějších her na Steamu, přestože jednička ve své době dokonce uzmula prvenství.

zdroj: Obsidian Entertainment

Přirozeně nic z toho neznamená, že by Grounded 2 bylo bez chyb. Přeci jen se jedná o rozpracovanou verzi, takže v ní dost věcí chybí. Hráčům třeba moc nevoní optimalizace a několik chybějících prvků. Studio se proto nezdráhalo a vyrukovalo s předběžným plánem aktualizací, které si rozvrhlo až do konce příštího roku.

Ještě na podzim přibudou nové zbraně, zbroje, boss, inventář na osedlaném hmyzu, nábytek a dodatečné lokalizace pro japonštinu a brazilskou portugalštinu. Zima se ponese v duchu optimalizace pro Steam Deck a ROG Ally, dorazí pojízdná beruška, cvrčci, přibudou úpravy herních mechanismů a zjevně se rozšíří i park.

V létě příštího roku dobrodruhy potěší zaměření na vodní plochy s lepším plaváním, novými bytostmi, vylepšenými smoothie nápoji a vodními základnami. Vzdálenější budoucnost přidá pasivní mutace, úpravy řiditelného hmyzu, další bosse, zbraně, zbroje, výbavu, recepty, stavební prvky a obecně širší možnosti upravitelnosti snad všech aspektů včetně rozšířeného herního světa.

Není toho málo, takže by se hráči rozhodně v příštích měsících neměli nudit. Z plánů to každopádně vypadá, že Grounded 2 vyjde v plné verzi nejdříve v roce 2027.