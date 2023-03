Ghostwire: Tokyo dostane mohutný obsahový update

16. 3. 2023 13:30 | Novinky | autor: Jan Slavík

Duchařská řežba od Tango Gameworks Ghostwire: Tokyo vyšla téměř přesně před rokem a bohužel vyplnila obavy, které se vznášely ve vzduchu už po hraní předchozí testovací verze. Hra sice svým originálním zasazením a parádním zpracováním kombinace moderního Japonska a tradičního folklóru země vycházejícího slunce musela nutně zahřát na duši každého japanofila, ale nepříliš inspirovaná hratelnost, snadné souboje a vatovitý obsah zase vrátily celkový zážitek pěkně na zem. Nakonec ve výsledku nebylo příliš nad čím pálit oslavné ohňostroje.

„Atmosférická, ale jednotvárná výprava za záchranou Tokia udělá největší radost nadšencům do mytologie a východních náboženství. Mimo interaktivních mýtů ale spíš nudí. Příběh je hloupoučký, v magických soubojích chybí jakákoliv výzva či zadostiučinění a otevřený svět vyplňuje obsah obkreslený přes kopírák,“ tepala Šárka hru v tehdejší recenzi a udělenou šestkou ji prohlásila za pouhý lehký nadprůměr.

Je ale možné, že aspoň některé výtky by mohly ztratit na razanci, protože hra dostane objemný update s názvem The Spider's Thread. Všichni majitelé hry na všech platformách ho obdrží zdarma a mohou se těšit nejen na různé drobnosti, které by měly zkvalitnit celkový zážitek, ale třeba i celé nové lokace, jako je kupříkladu duchy prolezlá střední škola.

Což je, musím uznat, vhodná volba, protože „školní strašidla“ představují v japonském městském folklóru samostatnou a docela tučnou kapitolu. Pobijeme se se záchodovou Hanako? Nabídne nám barevný papír toaletní duch aka manto? Podíváme se do děsivé učebny 108?

zdroj: vlastní video redakce

Krom školní odbočky se také můžeme těšit na rozšířené cutscény, které by měly poskytnout hlubší náhled do vyprávěného příběhu, a roguelike mód, jenž hrdinu pošle do třicetipatrového „dungeonu“, co bude čím dál tím těžší. A když v něm zemřete, vrátí vás to na začátek. Aby to nebylo jen víc toho samého, tvůrci do hry také přidají pár zcela nových nepřátel i schopností vaší postavy.

Kreativci, co podlehli mámení objektivu, si ještě k tomu budou moci vychutnat vylepšený foto režim, do něhož budete po celém městě nacházet různé modely. Ty pak, bude-li libo, použijete při švihání jednoho stylového nadpřirozeného selfie vedle druhého.

Update The Spider's Thread obohatí Ghostwire: Tokyo 12. dubna, kdy se také hra jako taková poprvé podívá na Xbox a rovnou zamíří i do Game Passu.