Fotbalistky si stěžují na svou virtuální podobu ve Fifě 23

FIFA 23 před několika dny uvítala další aktualizaci, která na všech platformách opravuje nejrůznější chyby, ale hlavně přidává nový obsah. Ten se tentokrát točí zejména kolem ženského fotbalu, aktualizace totiž do hry přidává americkou Národní ženskou fotbalovou ligu (zkráceně NWSL) a evropskou Ligu mistryň UEFA (zkráceně UWCL).

V jejich rámci tedy přibyly nové kluby i hráčky, za které je možné hrát v několika různých režimech (a také je lze dodatečně upravovat). Ale to by nebyli Electronic Arts, kdyby se taková novinka obešla bez doprovodné kontroverze.

Netrvalo příliš dlouho a na sociálních sítích se začaly ozývat různé profesionální hráčky (děkujeme Kotaku), které si stěžují, že jejich virtuální podobizny ve hře neodpovídají skutečnosti. A častokrát je rozdíl poměrně dramatický.

Jedním z příkladů je třeba obránkyně Caprice Dydasco, která kope za tým Houston Dash. Ta na svém Twitteru sdílela fotku ze hry společně se snímkem z reálného hřiště. Každý asi sezná, že její podobizna opravdu realitě příliš neodpovídá, kdy zároveň její postava ve hře oplývá výrazně světlejší kůží.

„Jsem vděčná, že EA Sports konečně zahrnují NSWL, ale tohle nejsem já,“ dodala Dydasco k příspěvku.

I’m grateful EA Sports is finally including the NWSL but this does not represent me. @EASPORTSFIFA pic.twitter.com/SgrFkoCYy1

Pravděpodobně „nejhlasitěji“ se na sociálních sítích k situaci vyjadřuje útočnice z Angel City FC, Sydney Leroux. Ta třeba upozornila na fakt, že její virtuální postavu dokázali lépe zpracovat už ve Fifě 16, tedy před sedmi lety. Kromě toho přesdílela hned několik dalších příkladů dalších fotbalistek, jako je její kolegyně Madison Hammond z Angel City FC či Janine Beckie z Portland Thorns FC.

Leroux také sdílela holohlavý model brankářky Kailen Sheridan ze San Diego Wave FC, ke kterému napsala: „Vím, že očekáváte, že ženy budou vděčné za to, že jste nám dali trochu publicity, ale přestaňte prosím plýtvat naším časem. Některé z nás jsou plešaté.“

Tento „plešatý bug“ je ale ve Fifě stálicí, která se vyskytuje v případech, kdy tvůrci usilovně pracují na vylepšování herní podoby daného sportovce.

I know you expect women to just be thankful and grateful that you’ve given us a little sliver of publicity but please stop wasting our time. Some of us are bald. pic.twitter.com/DK6jut5YmS