Final Fantasy XVI se chystá na PC. Dostane i dvě příběhová rozšíření

4. 9. 2023 14:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Final Fantasy XVI bude další exkluzivitou Sony, která se dostane i na počítače, stejně jako tomu bylo u předchozího, patnáctého dílu. A nejen to, úspěch a zájem kolem nejnovějšího fantasy dobrodružství je takový, že Square Enix kutí i dvě příběhová DLC.

„Dva měsíce po vydání od vás dostáváme obrovské množství zpětné vazby. Pečlivě sledujeme videa a streamy a vnímáme, že hráči chtějí více příběhů z Valisthey a o jejích obyvatelích. Vývojářský tým proto pracuje na dvou placených rozšířeních, stejně jako na PC verzi,“ řekl v krátkém oznamovacím videu producent Naoki Jošida.

Jošida zároveň připomněl, že vychází také bezplatný update s číslovkou 1.10, který umožní transmogovat podobu Cliveovy zbraně. Můžete tak změnit její vzhled za jakoukoliv již vlastněnou zbraň bez toho, aniž by to mělo dopad na její statistiky. Dostanete také alternativní oblečky pro hlavního hrdinu, Jill, psího společníka Torgala, Ambrosii a Joshuu. Aktualizace do hry přidává i nové rozložení ovládacích prvků a balancuje obtížnost.

Kompletní seznam změn v patchi 1.10 si můžete přečíst zde, podrobnější informace o dodatcích k Final Fantasy XVI a datum vydání PC verze bychom se měli dozvědět koncem letošního roku.