Fantastická roguelite strategie Against the Storm míří na konzole a kutí DLC s netopýry

30. 4. 2025 13:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Výborná roguelite budovatelská strategie (ano, slyšíte správně) Against the Storm byla fantastickým překvapením v závěru roku 2023. Ve smrtelné morbouři zakládáte nové osady, které se snažíte rozvinout dříve, než vás vichřice pohltí nebo se proti vám obrátí síly lesy. Mezi tím musíte dbát na správné zásobování výrobních řetězců, dostatek jídla pro vesničany různých fantaskních druhů a taky paliva pro oheň, který smrtící oblaka drží na uzdě.

A pro všechny, kteří by dosud pro PC exkluzivní titul rádi hráli na jiné platformě, máme skvělé zprávy: Against the Storm se chystá na konzole a navíc nadělí i DLC. Zařízení, na kterých můžete zakládat vlastní fantasy vesničky, se 26. června rozšíří o PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S a taky o Nintendo Switch.

zdroj: Hooded Horse zdroj: Hooded Horse

O port se postaralo studio QLOC, které se postaralo hlavně o správně nadesignované uživatelské rozhraní a ovládání. Našince potěší i česká lokalizace. Zároveň začíná otevřená alfa, ve které testeři zkoušejí nové, goticky laděné DLC. Do hry za několik měsíců přibude nový biom a taky rasa netopýřích vesničanů, kteří doplní všechny ty ještěrkolidi, bobrolidi, ropušáky a podobně. Tím by měl být seznam ras v Against the Storm kompletní.